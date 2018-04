Er wacht een bonus van 380 miljoen dollar op topman van Google

Zijn bonus is sterk gestegen dankzij de beurskoers van Alphabet. Die klom 90 procent hoger sinds Pichai het bedrijf van zijn medestichter Larry Page overnam. Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg gaat het om een van de grootste uitbetalingen van een beursgenoteerd bedrijf in de jongste jaren.

Mark Zuckerberg

Pichai is niet de enige in de techwereld die een grote bonus krijgt. In het verleden hebben heel wat topfiguren grote uitbetalingen gekregen. Facebook-topman Mark Zuckerberg ontving 2,28 miljard dollar toen hij 60 miljoen aandelenopties cashte bij de beursgang van Facebook in augustus 2012. Elon Musk van Tesla ontving 1,34 miljard dollar in 2016 nadat hij 6,71 miljoen aandelenopties van de hand had gedaan.