Ex-profvoetballer Kluivert promoot verdachte 'KBC-munt'

De Duitse toezichthouder heeft de handel in een louche cryptomunt stilgelegd waar ex-voetbalster Patrick Kluivert onlangs nog reclame voor maakte. De verdachte munt met de merknaam 'KBC' werd ook in België gepromoot, al heeft de Belgische bank daar absoluut niets mee te maken.

De Karat Gold Coin, zoals de virtuele munt voluit heet, is het geesteskind van de Duitse ondernemer en goudhandelaar Harald Seiz. Die werkt naar eigen zeggen al sinds 2011 aan een virtuele munt die gelinkt is aan een fysieke goudvooraad: de Karat Gold Coin, die de afkorting KBC meekreeg. Dat de afkorting niet volledig klopt, komt omdat de munt oorspronkelijk Karat Bank Coin werd genoemd.

Met de gelijknamige Belgische bank en verzekeraar KBC heeft deze cryptomunt dus niets te maken. De groep was niet op de hoogte van Seiz' project, en zegt op dit moment te bekijken of ze er iets tegen wil ondernemen.

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt wist Seiz over de jaren heen al voor meer dan 100 miljoen euro aan cryptomunten te verkopen via een uitgebreid netwerk van verkopers die wereldwijd actief zijn. Seiz' bedrijf, Karatbars International, telt vestigingen in onder andere Singapore, Hongkong, Duitsland, Spanje, Dubai, Roemenië en zelfs Bangladesh.

Seiz omschrijft zijn nieuwe munt als de 'toekomst van het geld', een betaalsysteem dat volgens hem 'het leven van alle mensen beter zal maken'. Om die blijde boodschap te verkondigen sparen Seiz en Karatbars kosten noch moeite. Het bedrijf organiseert wereldwijd megalomane events die qua sfeer zelfs doen denken aan de evangelische massabijeenkomsten in de VS.

Al mag het voor de Karat-club nog een pak protseriger. Toen Seiz afgelopen september de financiële revolutie predikte in de Amsterdamse Beurs van Berlage kregen de beste verkopers volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad een Rolex uitgereikt. De allerbeste verkoper zou zelfs een Lamborghini hebben gekregen. Ook Seiz zelf pronkt op sociale media maar wat graag met zijn rijkdom en poseert op Instagram geregeld voor een luxevliegtuig, helikopter of bolide.

Om het event in Amsterdam nog wat meer glamour te geven werden ook de voormalige voetbalsterren Roberto Carlos en Patrick Kluivert uitgenodigd. Hoewel ze naar eigen zeggen zelf niet in de munt hebben geïnvesteerd, verhinderde hen dat blijkbaar niet om de joelende menigte toe te roepen dat de Karat 'heel groot' ging worden.

Toezichthouder grijpt in

Nauwelijks een maand na Kluiverts act lijkt het tegendeel waar te worden. De Duitse toezichthouder Bafin besloot een handelsverbod af te kondigen voor de Karat Gold Coin. Volgens de Bafin heeft de Karatbit Foundation, Seiz' stichting achter de munt, niet de nodige vergunning op zak.

Andere toezichthouders stellen zich al langer vragen bij Seiz' imperium. De centrale bank van Namibië bestempelt zijn project als een piramidespel. En volgens Handelsblatt is een regulator in Florida ook een onderzoek gestart naar de bank die de Duitse entrepreneur daar beweert te hebben.

Volgens Handelsblatt beweert Seiz de eigendomsakte van een goudmijn in Madagaskar te bewaren in een kluis in zijn bank in Florida. Die mijn zou volgens hem 900 miljoen dollar waard moeten zijn. Maar uit de documenten die aan de Duitse journalisten werden voorgelegd, valt absoluut niet af te leiden dat het om een eigendomsakte gaat.

Hotels in Brussel

Ook in ons land vonden de voorbije maanden meerdere evenementen in onder andere Sint-Niklaas en Antwerpen plaats om spaarders en beleggers warm te maken voor een investering in Karat Gold Coin en het betaalsysteem erachter. Voor 35 euro - inclusief lunch - krijgen toehoorders daar niet alleen te horen hoe ze 'hun eigen gouden succesverhaal' kunnen schrijven met Karats, ze krijgen ook training in netwerkingtechnieken.

Seiz maakte recent nog reclame met een deal met een Brussels hotel

Op YouTube maakt Seiz sinds begin oktober ook reclame met het nieuws dat het Brusselse Hotel President, vlakbij het Centraal Station, ook gebruikmaakt van zijn K-Merchant betaalsysteem. Navraag bij het hotel leert dat klanten daar vandaag nog niet mee kunnen betalen. 'Maar het is inderdaad een van de projecten die bij ons op de agenda staan.'

Ondanks de ingrepen van de Duitse toezichthouders en het Amerikaanse onderzoek naar de Karat Gold Coin werd in ons land nog niet gewaarschuwd voor de virtuele munt. Nog niet, want de financieeltoezichthouder FSMA laat weten dat het een onderzoek is gestart naar Karatbars, een van de projecten die gelinkt is aan de munt.

Dat gebeurde nadat de FSMA twee klachten van consumenten had ontvangen, onder wie van een Belg. Op basis van dat onderzoek zal de toezichthouder bepalen of er een waarschuwing komt of niet.

