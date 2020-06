Facebook-topman niet langer in top 3 rijkste mensen door boycot

Mark Zuckerberg, de topman van facebook, tuimelt naar plaats vier van rijkste mensen in de wereld. Het bedrijf heeft te lijden onder een adverteerdersboycot.

Tal van bedrijven hebben de voorbije weken aangekondigd dat ze niet langer wensen te adverteren via facebook. Het gaat onder andere om Unilever, The North Face, Patagonia, Verizon, Dove-zeep en lipton-thee.

Daarmee komen ze tegemoet aan de Stop Hate for Profit-campagne van Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Die vinden dat sociale media te weinig doen om op te treden tegen racisme en haatdragende boodschappen op hun platformen. In de nasleep van de dood van George Floyd roepen ultrarechtse groeperingen via Facebook en Twitter op tot geweld tegen Black Lives Matter-betogers.