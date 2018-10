Facebook trekt Britse ex-vicepremier aan als toplobbyist

Gewezen Brits vicepremier Nick Clegg wordt hoofd communicatie en publiek beleid bij de Amerikaanse internetgigant. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag en Facebook bevestigde het nieuws.

Sir Nick Clegg (51), in het verleden vicepremier van Groot-Brittannië, gaat aan de slag bij Facebook. Hij wordt hoofd communicatie en publiek beleid, de toplobbyist dus bij het concern. Volgens de Financial Times gaat hij in januari aan de slag op het hoofdkantoor van Facebook in Menlo Park, een voorstad van San Francisco. Daarvoor moet hij met zijn vrouw, een succesvolle advocate, en drie zonen verhuizen naar de VS.

Clegg heeft een Nederlandse moeder en spreekt vloeiend Nederlands. Hij is lid van de Liberal Democrats. Die partij zat tussen 2010 en 2015 in de Britse regering, samen met de Conservatieven van premier David Cameron. Clegg was als partijleider ook vicepremier. Bij de verkiezingen vorig jaar verloor hij echter zijn zetel in het parlement.

De benoeming komt op het moment dat Facebook toenemend onder vuur ligt wegens de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en mogelijk strenger aan de ketting zal worden gelegd door de overheid. Sommigen verwachten dat de Europese Unie zich daarbij het strengst zal opstellen.

Banden met Brussel

Dan kan de ervaring van Clegg van pas komen. Hij leidde eerder handelsbesprekingen namens de Europese Commissie en was lid van het Europees Parlement. Hij kent de EU dus goed en kan mogelijk de banden van Facebook met Brussel verbeteren.

Volgens de zakenkrant trok CEO Mark Zuckerberg maandenlang aan zijn mouw. Hij zei Clegg dat hij een leidende rol zou kunnen spelen in het bepalen van de strategie van de techreus. Zijn aanstelling kan ook de kritiek ontzenuwen dat Zuckerberg zich te veel blijft omringen met dezelfde oude getrouwen. Een jaar geleden al liet Clegg zich opmerken met een column waarin hij de verdediging van Facebook en andere reuzen van Silicon Valley op zich nam.