Facebook vervangt jaarlijkse conferentie door streaming

Door de coronapaniek heeft Facebook nu beslist om zijn jaarlijkse F8-conferentie in mei enkel via livestreaming te laten verlopen.

De F8-conferentie voor programmeurs, die normaal in mei plaatsvindt, geldt als het grootste event van het jaar voor Facebook . Maar de Amerikaanse socialemediagigant speelt nu ook op zeker uit bezorgdheid over een verdere verspreiding van covid19-virus.

Het 'in person'-luik van het event, zeg maar het gedeelte waar grote drommen ontwikkelaars op afkomen, wordt afgelast, laat Fcebook weten in een statement. In de plaats daarvan organiseert Facebook een afgeslankte versie van zijn F8-hoogmis, waarbij presentaties vanop locatie zullen worden gestreamd.

F8 is niet het eerste congres met internationaal aanzien dat bezwijkt onder de corona-paniek. Eerder deze maand werd ook het Mobile World Congress (MWC), een grote techbeurs in Barcelona afgelast. De toonaangevende Game Developers Conference (GDC) die op 16 maart begint in San Francisco, ziet de ene na de andere grote naam afhaken, het is dan ook zeer de vraag of die conferentie nog plaats gaat hebben.