‘Facebook verwierf monopolie door misleiding'

Facebook is dan wel gratis, het gedraagt zich als monopolist door gebruikers te laten betalen met almaar meer persoonlijke data. Met dat argument voorziet Dina Srinivasan het concurrentiedebat van verse munitie.

Afgaand op de aandelenrally van Facebook of Google-moeder Alphabet lijken beleggers niet wakker te liggen van de antitrustbeweging. Die verwijt de Big Tech-giganten zich als onvervalste monopolisten te gedragen en vraagt om een gepaste bestraffing, via monsterboetes of via structurele ingrepen zoals de verplichte afstoting van activiteiten.

De criticasters krijgen alvast de aandacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Federal Trade Commission en de openbaar aanklagers van diverse staten in de VS. Alle onderzoeken ze of Facebook en co. hun dominante positie misbruiken. Eenvoudig is dat niet, want hoe stel je schadelijk gedrag vast bij een bedrijf dat een gratis product levert?

Facebooks gebroken privacybeloften vormen een patroon van misleiding dat erop gericht was monopoliemacht te verwerven. Dina Srinivasan

Sinds kort hebben de kruisvaarders hulp uit onverwachte hoek. Na een carrière in de digitale advertentiemarkt nam Dina Srinivasan in 2017 een break. Plots had ze voldoende tijd om te lezen en te tobben over de gewrongen situatie in haar voormalige biotoop. ‘Ik vond het een opmerkelijke vaststelling dat je in de vrije markt een sector kan hebben waarin de praktijken zo ver afwijken van wat consumenten verlangen.’ Lees: hoe is het mogelijk dat Facebook en Google zich zoveel inbreuken op onze privacy kunnen permitteren in hun jacht op advertentiedollars?

Srinivasan stofte haar rechtendiploma van Yale University af en kroop in de pen om ‘The Antitrust Case Against Facebook’ te schrijven. De ontvangst van haar paper was boven elke verwachting. Hij verscheen in de ‘Berkeley Business Law Journal’, kreeg aandacht van academici en Amerikaanse openbaar aanklagers, en bracht Srinivasan onlangs naar Brussel voor een internationale antitrustconferentie.

In de paper ontmantelt ze de enge focus van de Amerikaanse antitrustrechtspraak, die geen monopolist ziet zolang de consument geen schade ondervindt via hogere productprijzen. Dat pleit het gratis Facebook automatisch vrij, omdat het niet zoals een klassieke monopolist zijn prijzen ongeremd kan optrekken.

De Europese Commissie moet beter doen, want met haar boetes alleen verandert er fundamenteel niets. Dina Srinivasan auteur van ‘The Antitrust Case Against Facebook’

Maar Srinivasan kijkt verder dan de prijs en neemt ook het effect op de kwaliteit van een product in overweging. In Facebooks geval is dat het respect voor privacy en de hoeveelheid persoonlijke data waarmee gebruikers moeten betalen. Net zoals een gebrek aan concurrentie de prijs omhoog kan jagen, kan het de kwaliteit van een product ongestraft naar beneden duwen.

Dat is exact wat Facebook gedaan heeft, stelt Srinivasan. In de beginjaren moest het opboksen tegen het veel populairdere platform MySpace. En dus onderscheidde Facebook zich door een superieure kwaliteit aan te bieden met de uitdrukkelijke belofte de privacy van gebruikers te respecteren.

Naarmate het marktaandeel van Facebook groeide en concurrenten verdwenen of opgeslokt werden, brokkelde die belofte af. Facebook begon gebruikers te volgen als ze naar andere webpagina’s surften, wat gerichtere - en lucratievere - advertenties mogelijk maakte. Aanvankelijk krabbelde het een paar keer terug na luid protest. Maar toen tegen 2014 de concurrentie uitgeteld was, dicteerde het dat het voortaan gebruikers zou surveilleren over miljoenen websites en apps. Die groeiende inbreuk op onze privacy is de monopoliewinst die Facebook opstrijkt. Srinivasan wil dat stoppen.

Schermvullende weergave Dina Srinivasan ©rv

Met uw paper wapent u de antitrustwetgeving voor het tijdperk van digitale reuzen. Waarom nam u precies Facebook in het vizier?

Dina Srinivasan: ‘In 2006 heb ik net om privacyredenen voor Facebook gekozen. Toen het in 2014 aankondigde gebruikers te surveilleren en surfgedrag te linken aan onze reële identiteit vond ik dat een ingrijpende beslissing. Daarop ben ik in hun geschiedenis van gebroken privacybeloften gedoken. Dan zie je een patroon van misleidend gedrag dat erop gericht was monopoliemacht te verwerven. Die macht kan je wettelijk aanvechten.’

‘Ik geloof niet dat de anitrustwetgeving daarvoor aangepast dient te worden, zoals sommige academici beweren. De huidige wetgeving volstaat. Je moet enkel de macht van de monopolist om prijzen te verhogen vervangen door de macht om de kwaliteit te verlagen tot onder een niveau dat onhoudbaar zou zijn bij voldoende concurrentie. Een klassiek monopolieprobleem dus.’

Er lopen antitrustonderzoeken in de VS, terwijl sommige Democratische presidentskandidaten Big Tech stevig willen aanpakken. Hoe schat u de kans op concrete actie in?

Srinivasan: ‘Ik weet niet waar we over enkele jaren zullen staan. Het is wel bemoedigend dat overheden nadenken over dit probleem. Privacy is een fundamentele waarde in een democratie.’

‘Al maken de snelle technologische veranderingen het niet makkelijk om als bevolking mee te zijn en het allemaal te begrijpen. Ik pleit er daarom voor om van programmeren een tweede taal te maken voor kinderen. Niet zozeer om zelf computerprogramma’s te schrijven, wel om mee te kunnen discussiëren over de problemen die Big Tech creëert.’

Uw paper focuste op Facebook. Is dezelfde redenering toepasbaar op andere internetgiganten?

Srinivasan: ‘Je hebt twee dominante spelers in online advertenties: Facebook en Google. Ik besliste eerst over Facebook te schrijven, maar Google vertoont in zekere mate hetzelfde gedrag. Ook de zoekgigant wijzigde zijn gebruiksvoorwaarden om de echte identiteit van gebruikers te kunnen linken aan hun surfgedrag, met het oog op waardevollere advertenties. Als een bedrijf in staat is zoiets te doen, zal het dat ook effectief doen.’

De Europese Commissie deelde enkele forse boetes uit aan Facebook en Google, al zijn die volgens critici niet meer dan een vervelende ‘cost of doing business’. Is een opsplitsing of een afstoting van activiteiten aangewezen?

Srinivasan: ‘De Europese Commissie moet beter doen, want fundamenteel verandert er niets met haar boetes. Maar Facebook verplichten WhatsApp weer af te stoten zal de concurrentie evenmin doen toenemen, omdat de twee geen inwisselbare producten zijn. Je blijft beide gebruiken voor andere doeleinden.’