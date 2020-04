Facebook ziet advertentie-inkomsten stabiliseren in april

Op het eerste zicht valt daar nog niet veel van te merken in de eerstekwartaalcijfers die Facebook woensdag na beurstijd publiceerde. Met een omzet van 17,7 miljard dollar -18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar - deed Facebook het zelfs iets beter dan wat analisten hadden verwacht. De advertentie-inkomsten gingen in het eerste kwartaal 17 procent de hoogte in in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst verdubbelde tot 4,9 miljard dollar, omgerekend 1,71 dollar per aandeel. Dat was exact wat analisten hadden voorspeld.