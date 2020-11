Familie De Clerck wordt eigenaar IT-groep Accel-Netflow

Accel en Netflow bieden allebei ICT-oplossingen voor kmo's en staan in voor het beheer van hun IT-infrastructuur. De twee Antwerpse IT-bedrijven zijn samen goed voor een omzet van 15 à 20 miljoen euro, een 75-tal werknemers en 1.500 klanten. Accel was voor de fusie ongeveer dubbel zo groot als Netflow.

Voortaan varen de twee bedrijven onder dezelfde vlag. Dovesco krijgt een grote meerderheid in de gefuseerde groep, het management de rest. Dat management bestaat voortaan uit Wim Jacobs (ex-eigenaar van Netflow en CEO), Raf Arts en Steven De Swaef. Dat is de zoon van Accel-oprichter Marc De Swaef.

De transactie werd begeleid door de fusie- en overnamehuizen Level Next en The Capital Link.

Het is niet de eerste investering van de familie De Clerck in de IT- en softwarebranche. In de portefeuille van Dovesco zitten ook het Oost-Vlaamse softwarebedrijf Lansweeper en diens Amerikaanse sectorgenoot Axosoft. De broers De Clerck zitten ook in eigen naam - en met een twintigtal andere investeerders - in het IT-bedrijf TheValueChain Solutions.