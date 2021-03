Financieel whizzkid moet TikTok-eigenaar naar beurs loodsen

ByteDance, de Chinese groep die eigenaar is van de sociale videodienst TikTok, haalt de Singaporees Shou Zi Chew binnen als financieel topman. Verwacht wordt dat hij een beursgang moet voorbereiden.

De nieuwe CFO wordt zowat de rechterhand van CEO Zhang Yiming. Shou Zi Chew komt van de Chinese smartphonemaker Xiaomi, waar hij de teams aanstuurde die het financieel beheer en de investeringen voor hun rekening namen. Ruim twee jaar geleden leidde hij de beursintroductie van Xiaomi.

Chew postte op sociale media dat hij in Singapore aan de slag gaat. 'Ik keer terug naar Singapore, mijn thuisstad', liet hij weten. Hij begint zijn nieuwe baan op 29 maart.

Steile carrière

Voor Chew vijf jaar geleden aan de slag ging bij Xiaomi Technology werkte hij bij DST, het private-equitybedrijf van de Russische miljardair Yuri Milner. DST is een vroege investeerder in ByteDance. Hij was er ook betrokken bij investeringen in andere Chinese bedrijven zoals Xiaomi en de internetgigant Alibaba.

Chew studeerde economie aan het University College in Londen. Vervolgens ging hij twee jaar aan de slag bij Goldman Sachs, waarna hij zijn studies voortzette aan de Harvard Business School.

Florerend

Chew komt bij een florerend bedrijf terecht. Eerder dit jaar werd ByteDance bij een kapitaalronde gewaardeerd op 180 miljard dollar. Het was de hoogste waardering ooit bij een kapitaalronde buiten de beurs. Vorig jaar tekende het een ruime verdubbeling van zijn inkomsten op tot zo'n 35 miljard dollar.

ByteDance heeft volgens het persagentschap Reuters een notering onderzocht voor zowel Douyin, de Chinese versie van TikTok, als voor een pakket activiteiten waaronder Douyin en de nieuwsdienst Jinri Toutiao. Daarbij bekijkt het de beurs van Hongkong of die van Sjanghai. Voor de activiteiten buiten China, met name voor TikTok, heeft ByteDance ook een notering in Europa of de VS bestudeerd.

In het nieuws omdat... hij CFO wordt van ByteDance, de Chinese eigenaar van de videodienst TikTok. Verwacht wordt dat hij een beursgang moet voorbereiden.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump kwam TikTok onder zware druk te staan in de VS, waar het ruim 100 miljoen gebruikers heeft. Trump vond dat de app de nationale veiligheid in gevaar bracht omdat persoonlijke data in handen van de Chinese autoriteiten kunnen komen. Volgens TikTok is die vrees ongegrond. De nieuwe regering onder Joe Biden heeft een proces aangespannen door de Amerikaanse overheid on hold gezet.

Chinees dataproject

Ook in China zijn er politieke uitdagingen. De Chinese regering stelde de grote techreuzen van het land onlangs een joint venture voor om de data van hun honderden miljoenen klanten te bewaken. Het gaat om een voorlopig plan, dat wordt gedragen door de Chinese Nationale Bank. De internetbedrijven zouden aandeelhouders zijn, maar hun vertegenwoordigers in het bestuur moeten worden goedgekeurd door de regelgever.

De ingrijpende maatregel past in het streven van de Chinese overheid om de internetbedrijven meer onder controle te krijgen. Ook de vroegere topman van Alibaba, Jack Ma, kwam daardoor in problemen. Hij moest een hele tijd wegblijven uit de media en de beursgang van het filiaal Ant Group werd afgeblazen.

De voorgestelde joint venture moet duidelijk maken wie de echte macht heeft over niet alleen Alibaba, maar ook Tencent Holdings en ByteDance. CEO Zhang Yiming en CFO Chew zullen behendig moeten ma­noeu­vreren in het nieuwe politieke klimaat, zowel in China als in het Westen.