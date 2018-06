Fintechbelofte The Glue krijgt Franse miljoenen

De fintechpioniers Jurgen Ingels en Stefan Dierckx schakelen een versnelling hoger met The Glue. Hun start-up, die banken helpt meer digitale diensten aan te bieden, haalt 5 miljoen op bij de Franse techinvesteerder Idinvest.

Praat tegenwoordig tien minuten met een bankier en de kans is groot dat u termen als ‘platform’ of ‘open banking’ te horen krijgt. Door de digitale omwenteling en nieuwe Europese regelgeving willen steeds meer financiële spelers zich omturnen tot een unieke halte, waar klanten meer kunnen doen dan louter hun bankzaken afhandelen.

Met de bankapp van de toekomst zou u als klant ook een contract kunnen regelen met uw energie- of telecomleverancier, luidt het. Of als u op een vastgoedsite de woning van uw dromen ziet, zou u met enkele muisklikken een woonkrediet kunnen berekenen.

Data lijmen

Maar om zulke apps te ontwikkelen moeten enorme hoeveelheden data makkelijk en veilig bij elkaar gebracht kunnen worden. Daar wringt het schoentje voor veel banken of verzekeraars, die nog op verouderde IT-systemen draaien.

De ondernemer Jurgen Ingels, de man achter het betaalbedrijf Clear2Pay, en zijn zakenpartners Stefan Dierckx (Projective) en Wim De Waele (iMinds) zagen een gat in de markt en stampten in 2015 The Glue uit de grond. De start-up ontwikkelt een softwareplatform waarmee banken en andere financiële spelers vlot digitale diensten kunnen aanbieden. De software van The Glue houdt als digitale lijm alle data die nodig zijn om een universele financiële app te bouwen bij elkaar.

Leeuwenkuil

Met zijn verhaal kon Ingels, die zelf pitches van ondernemers beoordeelt in het tv-programma ‘De Leeuwenkuil’, grote geldschieters over de streep halen. Begin vorig jaar investeerde het Zwitserse fonds Polytech Ecosystem Ventures 5 miljoen euro in de start-up. Kort daarvoor had The Glue met BNP Paribas Fortis zijn eerste grote klant binnengehaald.

Schermvullende weergave Stefan Dierckx, topman van de bankenconsultant Projective, is mede-oprichter van The Glue.

‘Zo wekten we interesse bij klanten in België, Europa en Azië’, zegt medeoprichter Stefan Dierckx. ‘Sinds kort kunnen we de Nederlandse verzekeraar NN Group tot onze klanten rekenen. We hebben dus al mooie referenties en ons product is er. Nu moeten we daarop voortbouwen. We merken belangstelling van buitenlandse banken, vooral in Azië. Dat de verzekeringssector nog voor een digitale inhaalbeweging staat, speelt ook in ons voordeel.’

Grote kapitaalronde

Om zijn ambitie te realiseren tankt The Glue nu nog eens 5 miljoen euro bij het Franse Idinvest. Geen onbekende voor Ingels, die de Fransen enkele jaren geleden al aan boord haalde bij Clear2Pay. ‘Als een van de belangrijkste techinvesteerders in Europa is het een erg goede partner voor ons. We hebben lang gewerkt aan onze technologie en konden de early adopters al overtuigen. Na deze kapitaalverhoging gaan we The Glue verder uitbouwen, ook organisatorisch. Vorig jaar boekten we 2,5 miljoen euro omzet, dit jaar mikken we op 5 miljoen. Tegen 2019 moet dat 10 miljoen euro zijn en hopen we break-even te draaien. Als we dat punt hebben bereikt, mikken we op een kapitaalronde van zo’n 30 miljoen euro.’