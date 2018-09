Fonds rond Vandeurzen heeft eerste deal beet

Het industrieel fonds dat Urbain Vandeurzen oprichtte, heeft zijn eerst investering beet. Het wordt hoofdaandeelhouder van het Nederlands-Belgische Smart SD, leider in de Benelux op de snel groeiende beveiligingsmarkt.

Het was al een tijdje stil rond Smile Invest, het groeifonds dat Urbain Vandeurzen, de voormalige stichter en topman van het technologiebedrijf LMS en ex-voorzitter van Gimv, in mei vorig jaar oprichtte. Intussen heeft het het niet onaardige bedrag van 350 miljoen euro verzameld bij een 40-tal Vlaamse en Nederlandse ondernemers(families). Daartoe behoren Vic Swerts (Soudal), Jan Toye (ex-Palm), Noël Essers (oprichter H.Essers), Gaëtan Hannecart (Matexi), Bernard Thiers (Mohawk/Unilin), de familie Cordier (ex-Telindus) en Rudi Pauwels (oprichter Biocartis).

Nu het team achter het fonds in België en Nederland operationeel is, is het zover: Smile investeert enkele tientallen miljoenen euro’s in Smart SD, waar het hoofdaandeelhouder wordt. Het exacte bedrag wil het fonds niet kwijt. Het neemt een deel van de aandelen van de vier bestaande aandeelhouders over. Later kan daar extra kapitaal bovenop komen. ‘We hebben een overeenkomst met de banken voor de nodige kredietlijnen’, zegt Bart Cauberghe, partner bij Smile Invest.

Smart SD werd tien jaar geleden opgericht door twee Belgen en twee Nederlanders die hun sporen hadden verdiend in de wereld van de beveiliging, inbraak- en branddetectie en toegangscontrole. Aanvankelijk gebeurde dat onder de vleugels van de Nederlandse groep Smartwares, tot de vier oprichters na een managementbuy-out in 2016 de enige aandeelhouders werden. De vier hebben het bedrijf in tien jaar uitgebouwd van nul tot 50 miljoen euro omzet. Vandaag is het marktleider in de Benelux.

Toeleverancier

Smart SD is geen producent van apparaten maar een toeleverancier aan een 2.000-tal installateurs. Maar het wil meer zijn dan een pure distributeur. ‘We geven opleidingen en technisch advies aan de installateurs’, zegt Stefan Schreurs, commercieel directeur bij Smart SD en medeaandeelhouder. Doordat de sector de voorbije vijf jaar zo snel gegroeid is, zien zij vaak door de bomen het bos niet meer. Er is een wildgroei aan aanbieders van veiligheidsoplossingen, en er komt ook steeds meer ICT bij kijken.’