Frankrijk neemt Google en Apple in het vizier

De Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, kondigde woensdagochtend aan dat Parijs Apple en Google voor de rechter daagt. Volgens Le Maire leggen Apple en Google ontwikkelaars en start-ups te zware voorwaarden op als die hun apps verkopen via de App Store en Google Play.

'Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat Apple en Google eenzijdig tarieven opleggen aan ontwikkelaars die hun software willen verkopen via die kanalen', verklaarde Le Maire dinsdag aan de radiozender RTL. 'Google en Apple kunnen de contracten die ze afsloten eenzijdig aanpassen en ook data van hun klanten hergebruiken.'

'Hoe machtig ze ook zijn, Google en Apple zouden nooit in staat mogen zijn om onze start-ups en ontwikkelaars op deze manier te behandelen', vervolgde Le Maire. Om die reden is de Franse consumentenwaakhond nu een rechtszaak begonnen tegen de twee Amerikaanse technologiereuzen. Als de Parijse rechtbank van koophandel Google en Apple schuldig bevinden, riskeren ze elk een boete die tot in de miljoenen kan oplopen.