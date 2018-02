Frans IT-bedrijf Gfi koopt Realdolmen

De Fransen betalen 37 euro per aandeel en waarderen hun Belgische sectorgenoot op 196 miljoen.

De prijs per aandeel impliceert een premie van 11 procent ten opzichte van de koers van Realdolmen donderdagavond en van respectievelijk 22 en 28 procent ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers over drie en zes maanden.

Gfi wil in eerste instantie 75 procent van de aandelen Realdolmen binnenrijven. In een tweede fase is het van plan een vereenvoudigd uitkoopbod te lanceren op de resterende aandelen.

De Franse groep heeft al een akkoord op zak met de hoofdaandeelhouders van Realdolmen, de families Colruyt en Vande Vyvere (via haar holding Quaeroq). Zij brengen hun aandelen in het bod van de Fransen in. De familie Colruyt bezit 14,24 procent van de Belgische IT-groep, de Vande Vyveres - de familie achter vastgoedontwikkelaar Matexi - 9,6 procent. Realdolmens sectorgenoot Cegeka is de derde grootste aandeelhouder met 3,97 procent.

De raad van bestuur van Realdolmen steunt het bod unaniem.

Gfi wil via het bod haar positie in België en Luxemburg versterken. 'De combinatie van onze respectievelijke activiteiten en onze complementaire portfolio's geven ons het potentieel om een Europese kampioen te creëren in het middensegment van de markt', zegt Vincent Rouaix, de voorzitter en CEO van Gfi Informatique, in de aankondiging van de transactie.

De Franse groep is zinnens het management van Realdolmen te steunen 'om verder een platform voor de Benelux te ontwikkelen'.

Realdolmen, de vroegere IT-tak van Colruyt die in België meer dan 1.000 werknemers te werk stelt, realiseerde in het boekjaar 2016-2107 een omzet van 244 miljoen euro waaruit het 11 miljoen nettowinst puurde. De omzet komt voor 57 procent uit ondersteunende IT-diensten en voor 43 procent uit consulting.

Gfi Informatique noteert op de beurs van Parijs. De groep is met een omzet van 1,13 miljard euro enkele keren groter dan Realdolmen. Ze telt ongeveer 15.000 werknemers en is actief in gans Europa.

Gfi wordt bij de deal geadviseerd door BNP Paribas en het advocatenkantoor Clifford Chance. Lazard en Allen & Overy adviseren Realdolmen.