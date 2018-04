Frans bod op RealDolmen van start

De hoofdaandeelhouders van de IT-groep RealDolmen uit Huizingen bereikte in februari een akkoord over een overname door de Franse sectorgenoot Gfi. Nu kunnen de kleine aandeelhouders hun stukken aanbieden.

De Franse informaticadienstengroep Gfi Informatique biedt 37 euro per aandeel RealDolmen . Dat waardeert de groep die ontstond uit het samengaan van de voormalige Bel20'er Real Software en de ex-Colruyt-dochter Dolmen op 196 miljoen euro.

Gfi wil met de overname zijn aanwezigheid op de Belgische markt versterken. 'De operatie is in lijn met onze internationale expansiestrategie. we zullen samen met het management en de medewerkers van RealDolmen ons platform in de Benelux verder ontwikkelen', zegt Vincent Rouaix, de voorzitter en CEO van Gfi.

Het was het management van RealDolmen zelf dat op zoek was gegaan naar een partner om de Nederlandse markt aan te vallen. CEO Marc De Keersmaecker en CFO Paul De Schrijver, gaven aan dat RealDolmen dat niet op eigen kracht kon. Via zakenbank Lazard werd een twintigtal kandidaat-partners benaderd. Sinds augustus werd met de Fransen onderhandeld.

Aanmeldingsperiode

Vanaf vandaag is het prospectus van de operatie beschikbaar. Tussen 26 april en 31 mei kunnen de aandeelhouders hun stukken aanbieden aan Gfi. Zij krijgen nadien 37 euro in contanten per aandeel of 11,03 euro per warrant. Het bod is een premie van 11 procent op de beurskoers net voor de aankondiging van de deal.

De hoofdaandeelhouders hadden eerder al een akkoord gesloten om hun belang over te dragen aan de Franse. De retailfamilie Colruyt, verenigd in de holding Korys, heeft een belang van 14,24 procent en de familie Vande Vyvere (Matexi) controleert via holding Quaeroq 9,6 procent.