Frans fonds spijst oorlogskas Vlaamse telecombroers

Destiny, het bedrijf van de broers Daan en Samuel De Wever dat de brug slaat tussen telecom en IT, is klaar om Europa te veroveren. Door de instap van het Franse investeringsfonds Apax beschikt het over een turbo van 150 miljoen euro voor overnames. ‘In Frankrijk liggen de prooien voor het grijpen.’

200 miljoen omzet Destiny mikt binnen drie à vijf jaar op een omzet van minstens 200 miljoen euro.

‘Uiteindelijk ging het toch nog sneller dan we verwacht hadden.’ Destiny, dat cloudcommunicatie levert voor middelgrote bedrijven gaat over van het Nederlandse investeringsfonds Mentha Capital naar het Franse Apax Partners (niet te verwarren met het gelijknamige Britse fonds). De broers Daan (38) en Samuel De Wever (32), die Destiny in 2008 oprichtten, behouden na de deal iets minder dan 30 procent van de aandelen. ‘Dit is de grote sprong voorwaarts waar we lang naar hebben uitgekeken’, zegt Daan De Wever opgetogen.

Het Zaventemse Destiny biedt kleine en middelgrote ondernemingen een alternatief voor de klassieke telefooncentrale. Doordat de telefoniediensten worden beheerd op een platform in de cloud kunnen daaraan veel andere diensten (secretariaat, beveiliging...) gekoppeld worden. Destiny slaat de brug tussen telecom en IT. Het laat vaste en mobiele telefonie naadloos in elkaar overlopen, maar ze kunnen ook gekoppeld worden aan internet, videoconferencing en toepassingen als Slack. Bekende klanten zijn ZEB, Würth, Katoen Natie, Interparking en Democo. Proximus, Telenet en enkele kleinere spelers vormen de concurrentie, maar in het segment van de middelgrote ondernemingen is Destiny de grote slokop.

Daan De Wever is CEO van Destiny, Samuel het technische brein dat liever op de achtergrond blijft. Toen de broers hun bedrijf in 2008 oprichtten, waren ze nog maar 27 en 21 jaar. In 2015 werd Destiny gelauwerd als Onderneming van het Jaar.

Oorlogskas

Hoeveel Apax veil heeft voor Destiny wil De Wever niet zeggen, maar de waardering ligt op tien keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Omdat die dit jaar op 15 miljoen euro uitkomt, ligt de waardering op ongeveer 150 miljoen euro.

Destiny > Opgericht: in 2008 door Daan en Samuel De Wever. > Medewerkers: 220 > Omzet: 65 miljoen euro (2019) > Ebitda: 15 miljoen euro. > Klanten: Katoen Natie, Standaard Boekhandel, Interparking, ZEB, McDonald’s, Decathlon, Democo, Facq, Schoenen Torfs.

Met Apax, dat ook hoofdaandeelhouder is van het Franse IT- en engineeringbedrijf Altran, speelt Destiny plots in een hogere liga. Het Parijse investeringsfonds, dat 3,3 miljard euro aan participaties in portefeuille heeft, biedt financiële armslag voor de overname van bedrijven met een brutobedrijfswinst tussen 10 en 40 miljoen euro. ‘Bovendien heeft het een ruime expertise in telecom’, zegt De Wever. ‘We moesten hen onze strategie geen tien keer uitleggen. Het klikte vrij snel.’

Door de deal ligt volgens De Wever een oorlogskas klaar van 100 tot 150 miljoen euro voor overnames. Zo gaat Destiny door op het elan dat het had ingezet onder Mentha Capital, dat in 2016 10 miljoen euro investeerde, met acht overnames in drie jaar. Het slaagde erin het nummer één te worden op de Belgische markt van geïntegreerde telecomdiensten voor kmo’s, met 150.000 gebruikers op een potentiële markt van 200.000. Ook in Nederland heeft het al een stevige voet aan de grond, door de overname van Motto Communications vorig jaar.

De Wever ziet nieuwe overnameprooien in de eerste plaats in Frankrijk. ‘In België hebben we een volledige dekking van de markt. Daar is onze groeistrategie voltooid. In Nederland zie ik nog wel wat mogelijk, maar we willen ons met het nieuwe kapitaal vooral op Frankrijk richten. Daar hebben veel middelgrote bedrijven nog een klassieke telefooncentrale. En de wereld van cloudcommunicatie is er nog heel versnipperd, waardoor de overnameprooien voor het grijpen liggen. Later willen we ook naar Spanje en Duitsland.’

Groeien als Combell

De expansie van Destiny doet denken aan die van Combell, de Gentse verhuurder en beheerder van serverruimte van de ondernemer Jonas Dhaenens. Beide bedrijven werden in de jaren 2000 opgericht door relatief jonge ondernemers, groeien snel, zowel organisch als door een snelle opeenvolging van overnames, zijn gericht op de Europese markt en hebben Europese aandeelhouders. Doordat beide bedrijven al ruim winstgevend zijn, onderscheiden ze zich ook van de typische Silicon Valley-start-ups, die jaren cash verbranden.

Combell, dat na de fusie met IP Trans werd omgedoopt tot Team.blue en een omzet haalt van 170 miljoen euro, is nog een maatje groter dan Destiny. Door zijn geschatte waardering van 1 miljard euro heeft het de status van unicorn. De Wever steekt niet weg dat hij hetzelfde groeipad op wil.