Franse IT-consultant Capgemini koopt Altran voor 3,6 miljard

Via de overname van zijn concurrent Altran klimt het Franse Capgemini een paar trapjes in de ranglijst van IT-consulting. De combinatie staat voor een jaaromzet van 17 miljard euro.

Capgemini maakte maandagavond een overnamebod bekend op het eveneens beursgenoteerde Altran. Het betaalt 3,6 miljard euro in contanten, exclusief de schulden van 1,4 miljard euro. Per aandeel legt Capgemini 14 euro op tafel. Tegenover de slotkoers van Altran op maandagavond wordt een premie betaald van 22 procent.

Het gaat om een vriendelijke overname die door de raden van bestuur van beide bedrijven is doorgesproken en goedgekeurd. Capgemini heeft zich bij de banken verzekerd van 5,4 miljard euro aan overbruggingskredieten om de overname te financieren. De kredieten zullen later worden terugbetaald met de opbrengst van obligatie-uitgiftes en met de cashflow.

De overname bezorgt Capgemini de schaal die nodig is om grote klanten wereldwijd goed te kunnen bedienen in verschillende expertisedomeinen. De fusiegroep zal 250.000 werknemers tellen en absoluut dominant zijn in het Franse IT-landschap. De synergiewinst zou over drie jaar moeten oplopen tot 70 à 100 miljoen euro per jaar, bij een extra omzet van 250 tot 300 miljoen euro.