Gaming moet Telenet redden

Telenet boort met gaming een nieuwe bron van inkomsten aan. Dat is nodig, want zijn internet en televisie groeien niet meer. ‘Dit wordt hot’, zegt Telenet-CEO John Porter.

Met vier collega-journalisten zombies afknallen: een persconferentie is nooit zo leuk geweest. Telenet stapte dinsdag de gamingwereld binnen. Over een maand opent het in Antwerpen onder de naam The Park een eerste locatie waar games in virtual reality (VR) gespeeld kunnen worden. In eerste instantie gaat het om twee shooters, later dit jaar volgt een strategisch spel dat voortborduurt op Telenets fel gehypete tv-serie ‘De dag’.

Ook John Porter, de topman van Telenet, was er als de kippen bij om de Oculus-headset op te zetten en de VR-ervaring te ondergaan. Niet zomaar even voor de show en de lenzen van de fotografen, maar tot zwetens toe. Zoals ook Telenet in deze nieuwe activiteit stapt. ‘We investeren een significant bedrag. Het wordt geen half werk.’

Het laatste wat we willen, is dat een bedrijf uit de Silicon Valley de Benelux binnenrolt en het grootser aanpakt. John Porter CEO Telenet

Mister Entertainment noemen ze hem bij Telenet. De Australiër nam in 2013 de teugels over van Duco Sickinghe, de pientere Nederlandse CEO die het internetbedrijf van de ondergang redde en het de rivaal van Proximus maakte. Porter ging door op dat elan en turnde het telecombedrijf de voorbije vijf jaar om tot een entertainmentbedrijf. Door het productiehuis Woestijnvis en de tv-zenders VIER, VIJF en ZES over te nemen. En door in te zetten op eigen producties, zoals ‘De dag’ en eerder ook ‘Chaussée d’Amour’. Van beide series las Porter nauwgezet het script.

Entertainment is zijn passie. En de 60jarige ‘cable guy’ wordt binnen Liberty Global (de groep boven Telenet) als een visionair gezien. Gaming is the next big thing voor Porter. Het verlengt de levenscyclus van de films en de series waarin het bedrijf investeert. Wie wil niet zelf met een zwaard zwaaien in ‘Games of Thrones’?

Wat is het potentieel?

John Porter: ‘Voor cijfers is het nog veel te vroeg. Hopelijk kunnen we snel het proof of concept achter ons laten en snelheid maken. Want het laatste wat we willen is dat een bedrijf uit de Silicon Valley de Benelux binnenrolt en het grootser aanpakt. Het is zoals de gold rush. We willen de eerste zijn in België. Telenet is a market maker, not a taker.’

Schermvullende weergave John Porter, zoals steeds met twee knopen van het hemd open, wil met gaming de levenscyclus van films en series verlengen. ©Wouter Van Vooren

Op hoeveel locaties mikt u binnen pakweg vijf jaar?

Porter: ‘Daarvoor hebben we Philippe De Schutter (nu nog topman van Uber Eats België, red.) aangetrokken. Hij is een ondernemer die weet hoe snel je lanceringen moet versnellen. Om dit goed te doen moeten we niet als Telenet denken, maar als start-ups of ondernemers. Daarom hebben we het durfkapitaalfonds 9.5 Magnitude Ventures aangetrokken en een licentie genomen op het concept en de games van een Nederlandse start-up.’

‘Natuurlijk zullen andere bedrijven hetzelfde doen. Eens de kritische massa bereikt is, zal dit hot zijn. Dan moeten we klaar zijn om de strategie te versnellen. Met deze lancering nemen we een voorsprong van een jaar tot 18 maanden op de mogelijke komst van een grote speler.’

Heeft traditionele content zijn beste tijd gehad?

Porter: ‘Zeker niet, de content blijft een heel belangrijke troef. Maar er zit wel geen rek meer op de hoeveelheid rendement die je uit fictie kunt halen. We moeten de content op andere manieren te gelde maken. We doen dat in concurrentie met wereldspelers als Netflix, Amazon en Fox Disney. Met lokale verhalen in de lokale taal en cultuur, om thuis en op locatie te entertainen. We are the local champion. Als we louter een ‘pipe’ zijn die internationale content aanbiedt, zijn we niet beter dan de watermaatschappij. Dan worden we een commodity.’

De telecomsector is een krimpende business. Telenet verloor in het eerste kwartaal 19.000 tv-klanten, het Franse Iliad kelderde dinsdag op de beurs na een slecht jaarbegin. Hoe geraakt u eruit?

Porter: ‘Ik zit al 38 jaar in deze sector. Ik herinner me vijf periodes waarin de business platviel en we ons afvroegen: wat nu? Altijd popte er iets op. Niet per toeval, want de oplossing komt er altijd door te blijven investeren en innoveren: in content, kabeltechnologie, mobiele netwerken... Binnen vijf tot zeven jaar hebben we de vlakke curve achter ons gelaten.

‘Deze VR-games worden misschien de flipperkasten van de 21ste eeuw. Als het zo uitdraait, so be it, we hebben het ten minste geprobeerd.’

Zeggen uw klanten de bundels vaarwel en knippen ze de kabel door, zoals in de VS almaar meer gebeurt?

Porter: ‘Onze meest tevreden klanten zijn zij die ons het meest betalen, de Wigo-klanten (de all-inbundel voor het hele gezin, red.). Er zijn mensen die enkel een internetverbinding en mobiele telefoon willen, zoals mijn 24-jarige zoon, die in zijn kamer met een projector films op zijn muur bekijkt. Maar dat is lang niet de meerderheid. We mogen ons niet laten verblinden door het gedrag van de millennials.’

Een minderheid kan de trend zetten voor de meerderheid.

Porter: ‘Er werd al in 1986 gezegd dat televisie dood was. (lacht) Ik ontken niet dat het een uitdagende periode is. Zaken veranderen, maar vaak niet zo snel als mensen voorspellen. Tv-kijken op het grote scherm wordt door de grote meerderheid nog altijd enorm gewaardeerd, al stijgt ook het belang van de tweede schermen, zoals smartphones, tablets en laptops.’

U verraste begin dit jaar door de prijzen niet te verhogen.

Porter: ‘De concurrentie van Proximus, Scarlet, Voo en Orange nam fors toe vorig jaar. Onze klantentevredenheidsscores stonden onder druk. De waakhond bereidde een marktanalyse voor. Het was niet het moment om de prijzen te verhogen. We verkozen dus stabiliteit boven de extra miljoenen.’

Komt de verhoging er later dit jaar wel?

Porter: ‘Dat kan ik nu niet zeggen. We evalueren onze prijzen het hele jaar door.’

Het Telenet-aandeel staat al enige tijd onder druk. Zal Liberty Global (58%) daarvan gebruikmaken om het bedrijf volledig op te slorpen?