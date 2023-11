Genomineerde Onderneming van het Jaar | IT-bedrijf OMP: ‘Uit onze software komen scenario’s die een mens nooit bedacht zou hebben’

Weinig Belgische IT-bedrijven zijn zo onbekend als het Wommelgemse OMP. En toch draait zijn software voor de optimale planning van aanvoer, productie en logistiek op de achtergrond bij de grootste bedrijven ter wereld. ‘We raakten binnen bij BASF in Antwerpen, bij Procter & Gamble in Mechelen en bij Johnson & Johnson in Beerse. Nu leveren we software aan al hun vestigingen wereldwijd.’