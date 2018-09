Gentenaars lanceren app die restaurants ‘heel veel tijd bespaart'

De twee Gentse ondernemers die in 2014 hun horecasoftware Posios verkochten, hebben een nieuw bedrijf opgericht. Deliverect integreert de vele thuisleverplatformen zoals Deliveroo in één app voor restaurants.

‘We voelen de opwinding van in de begindagen van Posios’, zegt Zhong Xu enthousiast. Samen met zijn zakenpartner Jan Hollez is hij, vier jaar nadat ze hun horecatoepassing hebben verkocht aan het Canadese Lightspeed (zie inzet), aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière begonnen. Ze werken naarstig aan de lancering van Deliverect, een softwaretoepassing die voor restaurantuitbaters de vele maaltijdbezorgingsapps integreert in één overzichtelijk geheel en connecteert aan hun kassasysteem.

We gaan deze keer niet na twee of drie jaar weer verkopen. We willen nu iets bouwen dat veel groter is dan Posios werd. zhong xu medeoprichter deliverect

‘In België kennen we natuurlijk Deliveroo, Takeaway.com en UberEats. Maar in Europa en de VS zijn er minstens enkele honderden. Veel horeca-uitbaters zitten op meerdere platformen om hun omzet zo groot mogelijk te maken. Wist je dat gemiddeld 30 procent van de omzet van een restaurant wordt afgehaald? 60 procent daarvan wordt thuisgeleverd via zo’n leverdienst. Vandaag hebben restaurantuitbaters vaak per dienst een tablet staan en moeten ze elke bestelling overtikken in het kassasysteem. Dat integreert Deliverect in één pakket, wat een enorme tijdbesparing inhoudt.’

wat voorafging In 2012 brachten Jan Hollez en Zhong Xu Posios op de markt, een mobiel digitaal kassasysteem voor de horeca. Dat maakte snel furore. in 2014 gebruikten al 700 restaurants en cafés de app, goed voor 650.000 euro omzet. Posios bleef echter een start-up. Tot het in het vizier van Lightspeed kwam, een Canadees techbedrijf dat een gelijkaardig, veel verder ontwikkeld systeem had voor winkels. Het kocht Posios en investeerde in één klap 35 miljoen euro in de verdere ontwikkeling en distributie. Hoewel Lightspeed een beursgang voorbereidt, maakt het geen omzetcijfers bekend.

De eerste 675.000 euro kapitaal is intussen binnen, de eerste klanten ook. De software, die zich dus niet richt op de consument, draait intussen bij 250 restaurants in grote steden in Europa en de VS, waaronder enkele grote ketens. Die vliegende start heeft Deliverect te danken aan Lightspeed, wiens netwerk het kan gebruiken om de app aan de man te brengen. Horeca-uitbaters die Lightspeed Restaurant gebruiken, kunnen zich aanmelden voor de Deliverect-dienst. De Belgen dragen een commissie op de inkomsten af aan Lightspeed. ‘Maar hun distributiekanaal bij meer dan 10.000 restaurants in 80 landen is goud waard.’