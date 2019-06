Gents techbedrijf Combell krijgt miljardenstatus

De megafusie van het Gentse hostingbedrijf Combell met zijn Nederlandse sectorgenoot TransIP baart een tweede Belgische 'unicorn'.

Het Gentse hostingbedrijf Combell, dat bedrijven een website helpt op te zetten met een domeinnaam of serverruimte, fuseert met zijn Nederlandse sectorgenoot TransIP. De fusiegroep, die de naam Team.blue krijgt, is meteen meer dan 1 miljard dollar waard. Dat maakt Combell bekend. Een specifiekere waardering is er niet.

België krijgt daarmee zijn tweede unicorn, een veelgebruikte naam voor privébedrijven die dankzij technologie snel groeien en de waardering van 1 miljard dollar overschrijden. De Brusselse datastroombeheerder Collibra was in januari de eerste Belgische unicorn.

Een beursgang is op korte termijn niet aan de orde, maar op lange termijn sluiten we niets uit. Jonas Dhaenens Stichter Combell

Combell en TransIP maakten midden mei al bekend te willen fuseren. De Nederlandse concurrentiewaakhond ACM ziet geen bezwaren. Team.blue zal 1,2 miljoen klanten bedienen in vijf landen: België, Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland.

De omzet van de fusiegroep klokt af op 170 miljoen euro. Combell heeft 800.000 klanten en is goed voor 100 miljoen euro omzet. Jonas Dhaenens (36), de Gentenaar die Combell in 1999 op zijn 16de oprichtte, wordt CEO van de fusiegroep.

Schermvullende weergave ©jonas lampens

‘We willen ons marktaandeel in de landen waar we al actief zijn nog opkrikken’, zegt Dhaenens in een interview met De Tijd. Bij Team.blue blijft in elk land het plaatselijke sterke merk overeind. In België is dat Combell.

Dhaenens ziet Combell en TransIP als complementair: het eerste mikt op kmo’s, het tweede op technologisch meer onderlegde bedrijven. Team. blue gaat ook ‘excellentiecentra’ oprichten. In Gent gaat het focussen op webhosting, in Leiden op STACK, een online opslagruimte voor documenten.