Gentse IT'er Combell doet weer grote overname

De Gentse websitebouwer Combell van oprichter Jonas Dhaenens verdrievoudigt in enkele maanden zijn omzet.

Het Gentse hostingbedrijf Combell, dat bedrijven helpt een website op te zetten, sluit een nieuwe grote deal. Nadat het dankzij een fusie onlangs de tweede Belgische unicorn is geworden, neemt het voor een onbekend bedrag zijn Italiaanse evenknie Register over. ‘En we willen blijven groeien,’ zegt oprichter Jonas Dhaenens (36).

Combell komt ondertussen dicht bij de tweede plek in de Europese hostingsector. Door de overname van Register, dat sterk staat in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, verdubbelt het actieterrein in één klap tot tien landen. De omzet groeit van 170 naar 275 miljoen euro. Register boekt een omzet van 105 miljoen.

De deal komt er nog geen drie maanden na de fusie van Combell met zijn Nederlandse sectorgenoot TransIP. Het fusiebedrijf, dat de naam Team.blue kreeg, telt 2 miljoen klanten en meer dan 1.000 werknemers. Het werd zo - na de Brusselse datastroombeheerder Collibra - de tweede Belgische unicorn, een veelgebruikte naam voor privébedrijven die dankzij technologie snel groeien en de waardering van 1 miljard dollar overschrijden.

Slaapkamer

‘Dit is een gigantisch jaar’, zegt Dhaenens, de CEO van Team.blue. ‘Door de fusie en de overname gaat het bedrijf maal drie. Maar we willen blijven groeien.’ De prioriteit bij Register is de mindere rendabiliteit opkrikken, onder meer door extra te automatiseren.

Dit is een gigantisch jaar. Maar we willen blijven groeien. Jonas Dhaenens CEO Combell

Gentenaar Dhaenens bouwt zijn bedrijf al jaren in sneltempo uit. Hij richtte Combell twintig jaar geleden als 16-jarige op de computer in zijn slaapkamer op. Vandaag draaien zeven op de tien Belgische websites - waaronder die van KBC, IKEA en Unizo - op infrastructuur van Combell. Alleen al de afgelopen vier jaar deed het zo’n 35 overnames.