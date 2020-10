Gentse traceerspecialist Sensolus haalt geld op voor bredere toepassingen

De Gentse specialist in traceertechnologie Sensolus haalt 3,5 miljoen euro op. 'De corona-pandemie toont aan hoe relevant ons product is', zegt CEO Kristoff Van Rattinghe

De financiering wordt geleid door het Industrial Technologies Fund van het Duitse btov Partners. Dat focust op de industrie 4.0, de toepassingen van het internet der dingen. Btov Partners is bijzonder goed geplaatst om deuren te openen in de Duitse industrie. De bestaande investeerders Annie Vereecken, Capricorn ICT Arkiv en Quest for Growth doen ook mee aan de kapitaalverhoging.

Sensolus maakt bakjes, draadloze trackers die volgens het bedrijf even eenvoudig als een sticker te installeren zijn. Ze gaan zeven jaar mee zonder opladen en kunnen in realtime communiceren met het internet. Het bakje is slim genoeg om te detecteren waar het is, of het beweegt, start of stopt. 'Dat lijkt eenvoudige informatie, maar op het niveau van de cloud laten al die data samen toe beslissingen te nemen', zegt Van Rattinghe.

Schermvullende weergave ©Isabel Pousset

De bakjes worden ingezet voor palletten, dozen, containers, herbruikbare verpakkingen en trailers. Bij de klanten zijn bedrijven als Airbus, Volvo en AB InBev. De technologische evolutie maakt het mogelijk de trackers kleiner en goedkoper te maken. Daardoor kunnen nieuwe marktsegmenten worden aangeboord. Sensolus werkt daarvoor met partners in Europa en de VS.

Retailers switchen bijvoorbeeld van houten palletten naar palletten in recycleerbaar plastic. Die worden uitgerust met de trackers, terwijl die technologie eerder meer werd ingezet voor grote palletten voor bijvoorbeeld vliegtuigmotoren.

Covid-19

Door de pandemie kampen bedrijven met haperende of vastlopende toeleveringsketens. De trackerdata in de cloud kunnen die problemen meteen blootleggen en in kaart brengen. 'De pandemie geeft onze business geen boost. Onze klanten hebben het moeilijk. Maar ze maakt het nut van ons product duidelijk, waardoor onze activiteit stabiel is gebleven', zegt de CEO. Bedrijven kunnen preventief maatregelen nemen op basis van de data.