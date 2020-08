Getronics wil 126 banen schrappen

De vakbonden hebben maandag 10 augustus opnieuw een ontmoeting gehad met de directie 'in de hoop een fatsoenlijker voorstel te ontvangen'. 'We wachten nog op een antwoord.' Op 11 augustus vond een algemene personeelsvergadering plaats, waarbij de werknemers werden geïnformeerd over de situatie. 'De woede en de teleurstelling van de medewerkers is enorm. Dat zal zich de komende dagen ongetwijfeld uiten. Een aanvraag tot verzoening wordt voorgelegd aan het paritair comité 200 in de hoop de sociale dialoog te herstellen.'