Google: 2,4 miljard voor nieuw gebouw, 300 miljoen voor media

Internetgigant Google trekt 2,4 miljard dollar uit om een nieuw gebouw te kopen in New York. Het is een veelvoud van de 300 miljoen die het concern wil vrijmaken om fake news tegen te gaan en de media op andere manieren te ondersteunen.

Google heeft een van de hoogste prijzen ooit betaald voor een gebouw in New York. Het heeft namelijk de Chelsea Market gekocht van de Duits-Amerikaanse investeerder Jamestown voor 2,4 miljard dollar (zowat 2 miljard euro), zo werd dinsdag officieel bekendgemaakt, nadat de Frankfurter Allgemeine Zeitung in februari al over de transactie bericht had.

Het uit 1913 stammende gebouw in Manhattan, een gewezen fabriek van voedingsbedrijf Nabisco, is bekend voor zijn markthal op het gelijkvloers, die met haar tientallen restaurants en eetstalletjes als toeristenmagneet maandelijks zowat een half miljoen bezoekers aantrekt.

Volgens het Amerikaanse in vastgoed gespecialiseerde mediabedrijf The Real Deal is het de op één na duurste prijs die ooit betaald is voor een enkel gebouw in New York. In 2003 werd het gebouw gewaardeerd op 'slechts' 280 miljoen euro.

De voormalige koekjesfabriek bevindt zich in de trendy wijk Chelsea aan de westkant van Manhattan. Ze staat tegenover de hoofdzetel van Google in New York. Daarvoor telde de onderneming in 2010 1,77 miljard dollar neer.

Google bezet al een belangrijk deel van de kantoren boven de markthal. Die blijft overigens bestaan.

Fake news

Google meldde dinsdag ook dat het een programma uitpakt dat digitale journalistiek wereldwijd moet ondersteunen. Het bedrijf steekt naar eigen zeggen 300 miljoen dollar in het zogenoemde Google News Initiative (GNI), dat onder meer nepnieuws moet tegengaan.

Dat laatste wil Google door bijvoorbeeld zijn systemen te 'trainen' desinformatie te herkennen. Ook moet het programma mediabedrijven helpen hun digitale advertentie-inkomsten te vergroten en adviseren hoe ze op internet geld kunnen vragen voor hun content.