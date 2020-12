Google beschuldigd van illegale praktijken om machtspositie te vrijwaren

Texas en nog negen staten spannen een proces aan tegen Google wegens deals die indruisen tegen de concurrentiewetgeving. Er hangen Google nog meer rechtszaken over misbruik van marktpositie boven het hoofd.

Google, dat deel uitmaakt van Alphabet , en Facebook hebben op illegale wijze hun machtspositie verankerd met enkele deals, zeggen de tien staten in hun aanklacht. Ook wijzen ze erop dat Google 90 procent controleert van de Amerikaanse markt voor software die uitgevers gebruiken voor het verkopen van onlineadvertenties. In 2008 kocht Google daartoe het bedrijf DoubleClick. De technologie wordt volgens de klagers gebruikt om advertenties via de eigen marktplaats van Google te laten verhandelen.

De staten willen financiƫle compensaties van Google en 'structurele' oplossingen, zoals het verplicht afstoten van bepaalde activiteiten. De zaak is aangespannen in de staat Texas en viseert enkel Google, niet Facebook. Alle betrokken staten worden gecontroleerd door de Republikeinen. Ken Paxton, de hoofdaanklager van Texas, waarschuwt de grote internetbedrijven dat 'ze niet moeten rotzooien met Texas'.

Jedi Blue

Google en Facebook beheersen wereldwijd de helft van de markt van de internetadvertenties. In 2018 sloten beide bedrijven een overeenkomst waarbij klanten van Facebook de optie kregen advertenties te plannen bij uitgevers die in het netwerk van Google zitten. Google sloot volgens de staten soortgelijke deals met nog andere advertentieplatformen, om marktaandeel te behouden. Het project werd volgens The Wall Street Journal intern Jedi Blue genoemd, een verwijzing naar de Star Wars-bewakers van vrede en gerechtigheid in de Galactische Republiek.

Volgens de tien staten kon Google met de deal voorkomen dat Facebook concurrerende advertentiesoftware zou steunen. In ruil kreeg Facebook volgens de klagers toegang tot data van Google en konden klanten van Facebook meer advertenties plaatsen. Google wijst de beschuldigingen van de hand en zegt dat de dalende prijzen voor digitale advertenties aantonen dat de sector zeer concurrentieel is.

