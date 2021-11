Google bevestigt Belgische investering van half miljard

Google bevestigt dat het zijn Belgische datacentercapaciteit uitbreidt. De Amerikaanse internetreus noemt een investeringsbedrag van meer dan 500 miljoen euro.

Google werkt op zijn site in Saint-Ghislain aan een vijfde datacenter en heeft een stuk grond gekocht in Farciennes, nabij Charleroi, voor de bouw van een zesde. De internetgigant heeft die informatie, die dinsdag verscheen in L’Echo en De Tijd, bevestigd in een persbericht.

‘Met die investering erbij komt de totale investering in België op bijna 3 miljard euro’, zegt Google. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt in het persbericht dat de positie van België als digitale pionier bevestigd wordt. ‘Om onze voortrekkerspositie te behouden moeten we de digitale innovatie voortdurend transformeren en versnellen. Infrastructuur zoals de Google-datacenters is daarbij essentieel’, klinkt het.