Google gaat bankdiensten aanbieden

De Amerikaanse techgigant gaat in de loop van volgend jaar ook zichtrekeningen aanbieden aan zijn klanten in de VS.

Google heeft al een eigen betaaldienst, Google Pay, waarmee klanten kunnen betalen door hun smartphone naast de betaalterminal te houden.

Maar nu zou de Amerikaanse groep nog een stapje verder gaan. Google Pay is namelijk nog altijd gelinkt aan een rekening bij een klassieke bank. In de loop van volgend jaar zou Google zelf een eigen variant van zo'n zichtrekening op de markt willen brengen onder de naam Cache. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal woensdag.

Big Tech-banken

Alphabet , de moedergroep boven Google, is zo de nieuwste Amerikaanse techreus die met eigen bankdiensten op de proppen komt. Eind oktober nog werd bekend dat de Amerikaanse taxideeldienst Uber een eigen divisie rond financiële diensten oprichtte, Uber Money. Uber-chauffeurs en -koeriers zullen gebruik kunnen maken van een digitale portemonnee en Uber-betaal- en kredietkaarten. In een later stadium wil de groep die producten ook aanbieden aan andere consumenten.

Afgelopen lente had Apple ook al zijn eigen kredietkaart gelanceerd, de Apple Card. Dat werd toen in de markt gezet als de grootste vernieuwing in de betaalkaartindustrie in 50 jaar, maar Apple doet daarvoor wel een beroep op de diensten van twee traditionele spelers in de branche: de grootbank Goldman Sachs en de betaalspecialist Mastercard.

Nog niet in België

Volgens The Wall Street Journal zou Google op dezelfde manier willen werken. Voor de nieuwe zichtrekening zou Google willen samenwerken met de Amerikaanse bankreus Citigroup en een kredietinstelling gelinkt aan Stanford University. Het project is vandaag dus volledig gericht op Amerikaanse klanten.