Google kijkt nu ook naar de kleine woordjes

De grootste zoekmachine ter wereld lanceert een nieuwe zoektechnologie die beter moet vatten wat mensen écht zoeken. ‘Dit is de grootste verandering die we de afgelopen vijf jaar hebben geïntroduceerd, en een van de belangrijkste sinds het begin van Google Search.’

Vroeger bekeek Google een zoekopdracht die bestond uit meerdere woorden woord per woord. Zo werd er bij de zoekterm ‘medicijn apotheek’ in eerste instantie gezocht naar informatie die zowel 'medicijn' als 'apotheek' bevat. Dankzij BERT kan Google nu ook aan de slag met zinnen, inclusief met de kleine woordjes die de zin betekenis geven. Zo wordt de volledige context van een woord en de verschillende woorden die het omringen beter gecapteerd.

Google begrijpt nu bijvoorbeeld dat iemand die zoekt naar ‘medicijn bij apotheek ophalen voor iemand’ niet per sé wil weten hoe je een medicijn ophaalt bij een apotheek, maar hoe je dat voor iemand anders doet. De kleine woordjes worden belangrijker: als je ‘visum Brazilië naar VS’ opzoekt krijg je te weten of je een visum nodig hebt als je van Brazilië naar de VS reist en niet omgekeerd.

‘Dit is de grootste verandering die we de afgelopen vijf jaar hebben geïntroduceerd en een van de belangrijkste sinds het begin van Google Search’, zegt vice-president van Google Search Pandu Nayak.

90,8 procent van de zoekopdrachten op het internet worden ingetypt in een Google-zoekbalk. Elke aanpassing aan het google-algoritme heeft dus een rimpeleffect op alle sectoren die afhankelijk zijn van Google. Volgens Gomes is er geen probleem: ‘Als we de vragen van mensen beter beantwoorden, gaan ze meer vragen stellen. Hierdoor krijgt het hele ecosysteem meer verkeer.’ Niet iedereen is er gerust in. Google zal nu beter in staat zijn om de gebruikers meteen een stukje tekst te tonen met het antwoord op de vraag, zonder dat nog moet worden verdergeklikt naar een website.