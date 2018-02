Google lanceert Chrome met ingebouwde adblocker

Het is niet de bedoeling dat de ingebouwde adblocker alle reclameboodschappen tegenhoudt, benadrukt Google. Het internetbedrijf, dat zelf een van de belangrijkste reclamebedrijven op de planeet is, bindt vooral de strijd aan met schermvullende advertenties, video's die automatisch beginnen te spelen en pop-ups.

Om te bepalen wat opdringerige reclame is, hanteert Google de richtlijnen die de Coalition for Better Ads heeft uitgewerkt. Dat initiatief wordt gesteund door onder andere Google, Facebook, Microsoft, Unilever en Procter & Gamble.

Echte adblockers vermijden

De leden van de Coalition for Better Ads vrezen dat steeds meer internetgebruikers adblockers, zoals Adblock Plus of NoScript, installeren die meteen alle advertenties blokkeren. De selectieve adblocker van Google moet dat vermijden.