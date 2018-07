Google legt datakabel tussen België en VS

Google kondigt de aanleg van de datakabel aan in een blogpost .

De kabel zal in de Amerikaanse kustplaats Virginia Beach de Atlantische Oceaan induiken om aan de Franse westkust – de exacte locatie wordt niet genoemd – weer aan land te gaan. Vandaar loopt hij verder naar het datacenter van Google in Saint-Ghislain nabij Bergen. In Google-jargon wordt de ‘GCP regio België’ verbonden met de ‘GCP regio Noord-Virginia’.