Google-moeder stelt teleur in eerste kwartaal

Met 9,3 in plaats van 9,9 miljard euro bleef ook de operationele winst onder de verwachtingen. De voorbije tien kwartalen heeft Alphabet analisten al 9 keer moeten teleurstellen met een lagere operationele winst, weet The Wall Street Journal.

Nieuwe inkomstenbronnen

Alphabet mist dus nipt de verwachtingen, maar toch werd het aandeel maandag meteen afgestraft met een tik van 3 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Dat komt vooral omdat beleggers zich zorgen maken over het tragere groeiritme van de groep. De omzet dikte in het laatste kwartaal van 2019 weliswaar met 17 procent aan, maar in dezelfde periode vorig jaar bedroeg die groei nog 20 procent.