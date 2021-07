Guardsquare-oprichtster Heidi Rakels hengelt naar voorzitterschap BOIC

Heidi Rakels is ex-judoka en oprichter van het Leuvense softwarebedrijf Guardsquare. Nu is ze er niet meer actief.

De ex-judoka en voormalige CEO van het Leuvense softwarebedrijf Guardsquare wil Pierre-Olivier Beckers opvolgen als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Terwijl Japan worstelt met de organisatie van de Olympische Spelen, die over exact twee weken beginnen, staat in ons land een tweede kandidaat op om voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) te worden. Momenteel draagt de 61-jarige Pierre-Olivier Beckers die titel nog, maar hij is aan zijn vierde en laatste ambtstermijn toe. Op 10 september vinden verkiezingen plaats om zijn opvolger aan te duiden.

Nadat tafeltennislegende Jean-Michel Saive zijn kandidatuur in september vorig jaar al bekendmaakte, gooit ook ex-judoka Heidi Rakels (53) zich in de strijd. Tijdens haar sportcarrière nam ze twee keer deel aan de Olympische Spelen. In 1992 behaalde ze in Barcelona brons in de categorie tot 66 kilogram, acht jaar later werd ze in Sydney vijfde in de klasse tot 78 kilogram. Ze reeg ook medailles op Europese kampioenschappen aaneen: zilver in 1992, brons in 1999 en zilver in 2001.

Plots vertrek

Na haar 'sportief pensioen' dook ze in de zakenwereld. Samen met haar partner Eric Lafortune - zoon van de befaamde karabijnschutter Frans Lafortune - richtte de softwareprogrammeur van opleiding het bedrijf Guardsquare op. Dat is een wereldspeler in de beveiliging van mobiele apps, die meer dan 4 miljard mobiele apps beveiligt. Enkele maanden geleden deed Guardsquare een eerste overname met het Duitse App-Ray Technologies.

In het jaar waarin ze verkozen werd tot ICT Woman of the Year (2019) stapte Rakels plotseling op bij Guardsquare. Haar echtgenoot bleef wel aan boord als technologisch directeur. Een concrete reden voor haar vertrek heeft de introverte Rakels nooit gegeven. Meer dan 'ze wou vertrekken en dat respecteren we', kon technologieondernemer Jurgen Ingels niet kwijt. Hij ontdekte Guardsquare bijna zeven jaar geleden en investeerde fors in het bedrijf.

Het zou een grote eer zijn om als eerste vrouw en eerste olympisch gemedailleerde deze taak op mij te nemen. Heidi Rakels

Ook Rakels' toelichting bij haar kandidatuur voor de functie van BOIC-voorzitter is bondig. 'Ik hoop met mijn ervaring in verschillende domeinen de olympische en paralympische sport in België te helpen groeien en floreren samen met de atleten, begeleiders, federaties en het BOIC. Het zou een grote eer zijn om als eerste vrouw en eerste olympisch gemedailleerde deze taak op mij te nemen', verklaart ze.