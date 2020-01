HP verwerpt overnamebod Xerox opnieuw

Xerox lanceerde begin november een vijandig bod van 33 miljard dollar op zijn veel grotere rivaal. Maar HP vond dat te laag en niet in het belang van zijn aandeelhouders. De raad van bestuur maakte zich ook zorgen over de manier waarop Xerox de deal zou financieren.

Daar kwam begin deze week alvast een antwoord op, toen de kopieermachine- en printerfabrikant bekend maakte dat het 24 miljard dollar heeft geleend om zijn overnamebod te financieren. Xerox-topman John Visentin schreef in een brief naar de raad van bestuur van HP dat zijn bedrijf financieel wordt geruggensteund door Citigroup, Bank of America en Mizuho Financial Group.