Hackers stelen data van MAN België

MAN Truck & Bus nv is de Belgische invoerder van vrachtwagens en bussen van de merken MAN en Neoplan brands. Het bedrijf is gevestigd in Kobbegem (Asse) en verleent diverse diensten zoals marketing, leasing en dienst-na-verkoop.

Het is nog niet duidelijk welke data precies gestolen zijn en hoe het bedrijf door de diefstal getroffen wordt. Over de werkwijze van de REvil-hackers is wel vrij veel geweten. De groep is een van de beruchtste verspreiders van ‘ransomware’, malware die bedrijfsdata versleutelt, waarna het slachtoffer gevraagd wordt losgeld te betalen om de data weer terug te krijgen.