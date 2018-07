Het sociale medium dat u doet zweten

Er zijn ook sociale media die niet ontworpen zijn om uw ogen zo lang mogelijk op een scherm te houden. Voor het razendsnel groeiende Strava, een digitale club van fietsers en lopers, draait alles om activiteit.

‘Niet alle opgestoken duimen zijn hetzelfde.’ In zijn recente advertentiecampagne zegt Strava het niet expliciet, maar de verwijzing naar het grootste sociale netwerk ter wereld en zijn alomtegenwoordige likes is onmiskenbaar.

De sportapp Strava heeft met zijn ‘kudo’ een eigen variant op een like, maar om die blijk van waardering te ontvangen moet je echt moeite doen. ‘Onze duimen geven kudo’s voor inzet en activiteiten, niet voor politieke tirades en kunstzinnige gerechten.’

Niche van lopers

Het is voor Strava een manier om zich af te zetten tegen reuzen als Facebook en Twitter, waarmee het nochtans veel eigenschappen deelt. Maar in plaats van een netwerk voor de massa is Strava er voor een toegewijde niche van lopers, fietsers en zwemmers.

‘Onze doelgroep is iedereen die wil zweten’, zegt James Quarles, de CEO van het Amerikaanse bedrijf, in een video-interview vanuit de vestiging van het bedrijf in München.

We willen het volgende grote sportmerk van de 21ste eeuw zijn. James Quarles CEO Strava

Strava (naar het Zweedse werkwoord ‘sträva’ voor ‘zich inspannen’) is vooral bekend bij sporters - van liefhebbers tot professionele atleten - als fitnesstrackingapp. Je kan er dankzij de sensoren in je smartphone of horloge (gps voor je positie, accelerometer voor je beweging, hartslagmeter voor je pols en meer) eenvoudig je prestaties mee in kaart brengen en opvolgen.

Een van de grote voordelen is dat je tot in detail je evolutie kan zien. Loop je meermaals dezelfde route, dan kan je vergelijken met vorige activiteiten en zien of je progressie maakt. Abonneer je je op de betalende versie, dan krijg je nog meer data en op maat gemaakte trainingsprogramma’s.

Je kan vrienden of bekende atleten volgen in je nieuwsfeed, en ze dus met een opgestoken duim feliciteren voor alweer een topprestatie. De olympische wegrit van Greg Van Avermaet was in 2016 de activiteit met de meeste kudo’s.

Onafhankelijk

Strava bestaat al sinds 2009, maar vooral de voorbije jaren groeide het snel. In een competitief peloton is Strava wereldwijd een van de grootste onafhankelijke sportapps.

Er zijn al ruim 31 miljoen gebruikers, van wie meer dan vier vijfde buiten de Verenigde Staten. Elke dertig dagen komen er een miljoen gebruikers bij, een groeiratio die blijft versnellen, zegt Quarles. Aparte cijfers voor ons land geeft de CEO niet.

Volgens Quarles - die een jaar geleden werd weggeplukt bij Instagram, dat hij met advertenties meehielp sterk te groeien - is de geheime saus van Strava het sociale aspect.

Manieren om je activiteit te tracken of je stappen te tellen zijn er tegenwoordig genoeg. Maar daarvan alleen word je niet actiever. ‘Het is niet omdat we meer sensoren dragen dat we meer gemotiveerd zijn om te sporten. Dat is op zich niet sticky’, zegt Quarles.

Inspiratie

‘Wat wel aanspoort, is de inspiratie die je opdoet bij anderen en de steun die je krijgt van mensen die weten dat je traint voor je eerste 10 kilometer of dat je net terugkeert uit blessure. Ik geloof heel sterk dat mensen andere mensen actief houden. Sporters zoeken een gemeenschap. Ze zeggen niet: ‘Ik download Strava.’ Maar wel: ‘Ik ga bij Strava.’ We willen de grootste digitale sportclub ter wereld zijn.’

Quarles zwaait met een studie die Strava eerder dit jaar bestelde bij de universiteit van Glasgow Caledonian. Daarin gaf 83 procent van de ruim 8.000 bevraagde lopers aan dat het gebruik van de app hen motiveert om meer te sporten. 89 procent zei dat ze van dat sporten gelukkiger worden.

Wereldkaart

‘In een wereld waarin sociale media gelijkstaan aan verdeeldheid en negatieve ervaringen zoals filterbubbels en echokamers denken wij dat we wel degelijk iets positiefs bijdragen. Er circuleert in elk geval heel weinig negativiteit. Sommige mensen zijn wel te competitief. Maar de community corrigeert dat.’

Strava Strava, opgericht in San Francisco in 2009, telt vandaag ruim 30 miljoen gebruikers, en elke maand komen er een miljoen bij. Strava haalt omzet uit betalende gebruikers die zich abonneren om extra data over hun fiets- en looptochten te traceren. Het bedrijf verkoopt aan transportdepartementen van grote steden ook geanonimiseerde data over hoe en waar mensen zich per fiets en te voet verplaatsen. Strava werkt ook samen met sportmerken om ‘challenges’ te organiseren in de app. Winst maakt het bedrijf niet.

Wereldwijd werden al meer dan anderhalf miljard activiteiten geregistreerd op het platform. Al die fiets- en looptochten verzamelt Strava in zijn globale heatmap, in feite een wereldkaart met een overzicht van waar mensen sporten. Met die tool kan je populaire trajecten in je omgeving opzoeken.

Maar begin dit jaar bleek er ook een controversieel kantje aan te zitten toen gebruikers achterhaalden dat de kaart gevoelige activiteit op geheime legerbasissen in de hele wereld toont.

Het leverde Strava een storm van kritiek op, die deze week opnieuw opstak, zij het in de richting van zijn concurrent Polar Flow. Ook die app springt hoogst onvoorzichtig om met gegevens en beweging van militairen en spionnen, onthulde het Nederlandse online journalistiek platform De Correspondent.

Strava reageerde snel met extra maatregelen. ‘We zijn uiteraard zeer begaan met privacy, daarom zijn strikte settings ingebouwd in het product’, zegt Quarles. ‘Wat we niet wisten, is dat zoveel militairen Strava gebruiken. We hebben de kaart meteen aangepast. Maar er was zeker geen datalek. Ik denk niet dat we fouten hebben gemaakt.’

Sportreuzen

Hoewel Strava opbokst tegen stevige concurrentie - sportreuzen als Adidas, Asics en Under Armour kochten de jongste tijd veel fitnessapps op - legt Quarles de lat hoog.