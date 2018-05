Hoe één letter uw bedrijf fataal kan worden

Via een trucje met vreemde karakters slagen hackers er steeds beter in valse websites en mailadressen voor echte te doen doorgaan. 'Dit wordt de komende jaren een plaag voor het bedrijfsleven.'

‘Efteling geeft vijf gratis tickets weg aan 500 gezinnen om zijn 68-jarig jubileum te vieren.’ Die boodschap kregen duizenden Belgen en Nederlanders de voorbije dagen te zien via de berichtendienst WhatsApp. Het Nederlandse pretpark waarschuwde al dat het om een neppromotie gaat van oplichters. Ook over het pretpark Walibi werden gelijkaardige berichten verspreid.

De neppromoties zijn een vorm van phishing: wie op de bijbehorende link klikt, komt terecht op een nagemaakte website waar de fraudeurs hengelen naar uw persoonlijke gegevens of u naar een dure sms- of beldienst proberen te lokken. In het slechtste geval wordt via de nepsite malware op uw computer geïnstalleerd.

Phishingberichten kunt u vaak herkennen doordat de vermelde mail- of webadressen overduidelijk vals zijn. Maar in dit geval is dat niet zo: alleen wie heel goed kijkt, ziet in de link naar de Efteling-site een minuscuul puntje staan onder de letter t.

Vreemde karakters

De oplichters maken handig gebruik van een stukje code dat bekendstaat als ‘punycode’. Het is een algoritme dat de internationale lettertekens in een domeinnaam – zoals Chinese of Russische karakters – omzet in een reeks karakters in ons bekende (Latijnse) alfabet. ‘Sommige browsers kunnen die vreemde karakters echter niet lezen en vertalen ze op een verkeerde manier’, zegt phishingspecialist Geert Baudewijns van het Aartselaarse beveiligingsbedrijf Secutec.

Hackers misbruiken die foutjes om bekende domeinnamen perfect na te bootsen. Soms kan je het onderscheid met een ‘echte’ letter niet eens zien. ‘Er zijn gigantisch veel mogelijkheden. We hebben eens een test gedaan waaruit bleek dat er 32 miljoen combinaties mogelijk zijn om de naam van een bekende bank met punycode na te bootsen.’

Volgens Baudewijns vormen de oplichtingen op grote schaal, zoals met de pretparken, slechts het topje van de ijsberg. ‘We zien dagelijks vijf à tien dergelijke aanvallen die gericht zijn op bedrijven. Onder meer Lidl en Ryanair hadden er al mee te maken. Nu de banken zich, zeker in ons land, vrij goed beveiligd hebben tegen phishing, verleggen hackers hun focus naar de rest van het bedrijfsleven.’

Toyota 640.000 euro kwijt

Vaak gaat het om heel gerichte mails aan werknemers die bijvoorbeeld afkomstig lijken te zijn van een manager of een belangrijke leverancier, en waarin gevraagd wordt een bepaalde betaling uit te voeren. In één van de zeldzame bekende gevallen, waarover De Tijd onlangs berichtte, schreef Toyota Belgium begin dit jaar 640.000 euro over naar een rekening van oplichters.

Volgens Baudewijns zal ‘letterphishing’ de komende jaren een ware plaag worden. Een duidelijke indicatie daarvan is het enorme aantal nepsites dat gecreëerd wordt. ‘Ik heb mee geïnvesteerd in een Israëlisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de registratie van domeinnamen. Het detecteert dagelijks ongeveer 1,5 miljoen nieuwe domeinregistraties, waarvan naar schatting 3 à 4 procent verdacht is.’ Dat zijn tienduizenden verdachte sites per dag, en meer dan een miljoen per jaar.

Om die verdachte sites op te sporen houdt Baudewijns onder meer in de gaten hoeveel trafiek er binnen 24 uur na hun registratie naartoe gaat. Hele grote volumes doen een alarmbel afgaan, waarna gerichter kan worden gezocht wie het mogelijke slachtoffer van de hackers kan worden. Die pro-actieve opsporing is nodig omdat de klassieke antivirussoftware geen gelijke tred kan houden met de aanvallers, zegt Baudewijns.

In Zuid-Koreaanse cel

‘Als we iets vinden, proberen we de betrokken bedrijven daarvan op de hoogte te brengen. Maar eenvoudig is dat niet. Wie ons niet kent, denkt vaak dat we zelf niet te vertrouwen zijn. Ik heb in Zuid-Korea zelfs even in de cel gezeten toen ik een bankier die geen Engels sprak het bewijs toonde dat zijn klantendata gestolen waren.’