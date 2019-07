Huawei plant 'massale ontslagen' in de VS

Huawei Technologies plant massale ontslagen in zijn Amerikaanse afdelingen. Dat meldt de Wall Street Journal, op basis van anonieme bronnen. De afslankingen zouden een direct gevolg zijn van de ban die Amerikaans president in mei uitsprak over het Chinese technologiebedrijf.

Het concern ligt onder vuur na beschuldigingen van de VS dat het zijn apparatuur openstelt voor de Chinese regering, zodat die kan spioneren. Huawei ontkent de beschuldigingen. De afvloeiingen zouden vooral betrekking hebben op Futurewei Technologies, de onderzoeksafdeling van Huawei die circa 850 mensen tewerkstelt in vestigingen in de Amerikaanse staten Texas, Californië en Washington.

Zwarte lijst

In mei hebben de VS Huawei op een zwarte lijst gezet. Daardoor moeten Amerikaanse bedrijven een speciale licentie verwerven voor ze zaken kunnen doen met het Chinese bedrijf. Die ban zet de resultaten van het Chinese bedrijf onder druk. Stichter Ren Zhengfei van de niet-genoteerde telecomreus meldde al eerder in juni dat de omzet in de komende twee jaar 30 miljard dollar onder de verwachtingen uitkomt. Hij zal ongeveer 100 miljard dollar bedragen, tegenover 105 miljard in 2018. In februari mikte Zhengfei op een omzet van 125 miljard dollar in 2019.