Huawei welkom in Britse 5G netwerken

De Britse regering ziet geen onoverkomelijke bezwaren dat apparatuur van het Chinese Huawei wordt gebruikt voor de aanleg van het snelle 5G mobiele internet. De Britten slaan daarmee waarschuwingen van de VS in de wind.

In de Verenigde Staten liggen de Chinese technologiebedrijven Huawei en ZTE onder vuur wegens vermeende banden met de Chinese overheid en het leger. De technologie van Huawei en ZTE die cruciaal is in telecom- en internetinfrastructuur zou veiligheidsrisico's inhouden, van minder privacy tot spionage en cybersabotage. Een paard van Troje, klinkt het soms.

De Amerikanen maken er een zaak van hun bondgenoten te waarschuwen voor de gevaren om Huawei-technologie in kritische telecominfrastructuur te gebruiken. Wie de waarschuwing in de wind zou slaan, toont zich een slechte partner, klonk het dreigend.

Britten

De Britten volgen de VS in dit geval niet. De Britse regering ziet geen onoverkomelijke risico's om Huawei's technologie in de supersnelle 5G mobiele netwerken. Het National Cyber Security Centre heeft manieren gevonden om de risico's te verminderen, meldt de Financial Times.