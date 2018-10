IBM gaat Amazon achterna met cloud-overname van 33 miljard dollar

IBM neemt Linux-aanbieder Red Hat over, in een poging zijn positie op de cloudmarkt te verstevigen.

IBM wordt een grotere concurrent van Amazon en Microsoft voor clouddiensten, waarbij online opslagplaats en -diensten worden verhuurd aan bedrijven. Het bedrijf koopt een van de grote spelers in die sector, Red Hat , voor 33 miljard dollar.

IBM-voorzitter Ginni Rometty noemt de overname een 'gamechanger'. Sinds ze in 2012 aan het roer van de techonderneming kwam, is de omzet met een kwart gedaald. Dat komt omdat IBM activiteiten afstootte en minder computerhardware verkocht, de business waarin het 107 jaar oude bedrijf groot werd.

Voor IBM is de overname een poging om te tonen dat het de trein niet gemist heeft in de technologiesector. De aandelenkoers verloor een derde van zijn waarde in de jongste vijf jaar. Berkshire Hathaway, het conglomeraat van de legendarische investeerder Warren Buffett, verkocht 94 procent van zijn IBM-aandelen en kocht Apple-aandelen bij.