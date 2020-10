IBM splitst om alles op cloud te zetten

Om de achterstand op de snel groeiende leveranciers van clouddiensten als Amazon en Microsoft goed te maken, is de Amerikaanse techpionier IBM zelfs bereid afscheid te nemen van zijn 'oudere' infrastructuurpoot. Beleggers reageren dolenthousiast.

Big Blue, zoals de intussen al 109 jaar oude gigant wordt genoemd, kondigde donderdag af dat hij tegen eind volgend jaar zijn infrastructuurpoot als een aparte onderneming naar de beurs wil brengen.

Wat de naam van dat nieuwe bedrijf wordt, staat nog niet vast. Maar nu al is zeker dat het om een reusachtige onderneming zal gaan, met wereldwijd 90.000 werknemers die diensten leveren aan 4.600 klanten in 115 landen. Met een jaarlijkse omzet van 19 miljard dollar is de infrastructuurtak twee keer zo groot als BMC of de gelijkaardige divisie van Microsoft, maakt IBM zich sterk.

Het persbericht waarin IBM het nieuws over de afsplitsing bekendmaakt bulkt van de optimistische managementtaal: een 'marktopportuniteit van 500 miljard', kansen om 'nieuwe groeipaden' te bewandelen. Maar de realiteit is dat de infrastructuurtak minder snel groeit en lagere marges oplevert dan de heilige graal van dit moment in IT-land: clouddiensten en artificiële intelligentie (AI).

IBM's afdeling Global Technology Services, waarvan de af te splitsen infrastructuurdiensten de hoofdmoot uitmaken, zag de omzet vorig jaar met meer dan 6 procent terugvallen naar 27,4 miljard dollar. De brutowinstmarge op die business kwam uit op 34,8 procent. Vergelijk dat met de clouddiensten en de AI-software die vorig jaar een marge van net geen 77 procent opleverden op een omzet van 23,2 miljard dollar.

Inhaalbeweging

Dat verklaart mee waarom IBM zich twee jaar terug al waagde aan zijn grootste overname ooit door het cloudbedrijf Red Hat over te nemen voor 34 miljard dollar. IBM's CEO Arvind Krishna, die eerder dit jaar de scepter overnam van Ginni Rometty, wordt trouwens gezien als de drijvende kracht achter die monsterdeal.

Dat neemt niet weg dat IBM nog flink wat terrein heeft in te halen op zijn directe concurrenten. Microsoft kroonde zich eind vorig jaar tot marktleider met een omzet van ruim 38 miljard dollar, Amazon draaide toen een omzet van iets meer dan 35 miljard dollar. Bij IBM stond de teller eind vorig jaar op 21,2 miljard dollar.

Hoe de situatie er eind september uitzag, moet later deze maand duidelijk worden als IBM zijn resultaten voor het derde kwartaal publiceert. Maar de kans is groot dat Big Blue, net als de competitie, een sterke stijging van de omzetcijfers kan rapporteren in de clouddivisie. Omdat we door de coronacrisis massaal op thuiswerk moesten overschakelen, kreeg ook de cloudtechnologie waarop dat draait andermaal een stevige duw in de rug.

Hip op de beurs

Door de infrastructuurtak af te splitsten wil Arvind Krishna IBM's overgang van 'klassiek' IT-bedrijf naar snel groeiende cloudspecialist nog versnellen. 'We zijn nu even gefocust als een laserstraal op de cloud, een markt met een potentieel van 1.000 miljard dollar', toeterde Krishna donderdag dolenthousiast in een persbericht.