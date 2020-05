'ICT-consultancybedrijven misbruiken tijdelijke werkloosheid'

ICT-bedrijven maken consultants die tussen twee opdrachten zitten nu vaak tijdelijk werkloos. 'Dat is onrechtmatig gebruik van gemeenschapsgeld', vindt de christelijke vakbond ACV Pulse.

Maandag spijkerde het gemeenschappelijk vakbondsfront het betaalbedrijf Worldline aan de schandpaal omdat het tijdelijke werkloosheid aanvroeg voor een deel van het personeel. Maar volgens de bediendevakbond ACV Pulse is dat slechts het topje van de ijsberg. 'Heel wat bedrijven uit de ICT-consultancy maken gebruik van de reddingsboei van tijdelijke werkloosheid die ze niet nodig hebben', zegt Peter Darin, sectorverantwoordelijke ICT bij ACV Pulse.

ICT-consultants werken gedurende een korte of langere tijd aan projecten bij een klant. Als die opdracht afgelopen is, zitten ze een tijd 'op de bank'. Ze worden dan bijgeschoold en maken zich op voor een nieuwe opdracht. Gedurende die tijd worden ze doorbetaald door het ICT-consultancybedrijf.

Op de bank

'Dat op de bank zitten is onlosmakelijk verbonden met de het businessplan van elk ICT-consultancy-bedrijf. Die consultants brengen veel op wanneer ze voor een klant werken. De weken zonder opdrachten 'op de bench' kunnen gemakkelijk worden overbrugd', zegt Darin.

Het ACV onderzocht 53 bedrijven uit de sector en vond dat in 11 bedrijven consultants in een systeem van tijdelijke werkloosheid zijn gezet. 'Bij zeer kleine ondernemingen is dat misschien een noodzaak. Maar er zijn ook grote bedrijven die dat zonder echte nood doen. Ze passen zelfs het loonverschil bij.'