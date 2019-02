ICT-groep Atos staakt tegen outsourcing

Atos is een van de grootste spelers op de ICT-markt in België. In ons land telt de Franse groep drie ondernemingen met 2.040 werknemers. Atos Belgium in Zaventem stelt 800 mensen te werk. Bij Wordline en dochterbedrijf EquensWordline in Evere werken 1.150 mensen. Unify Communications in Huizingen (Beersel) telt 90 werknemers. Wordline is de meest bekende onderneming door het beheer van het betalingsverkeer.