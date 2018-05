ICT-groep Cegeka ziet omzetgroei stokken

De Hasseltse ICT-dienstverlener heeft in 2017 een omzet van 440 miljoen euro geboekt, amper 20 miljoen meer dan in 2016. Toch zegt oprichter André Knaepen een ‘versnelde groei’ te verwachten.

Voor Cegeka was 2017 op verschillende vlakken een overgangsjaar, met een herschikking van de aandeelhouders en het management, en een interne reorganisatie. Afgelopen september stapte de investeringsmaatschappij Gimv in het bedrijf met een belang van 23,6 procent, wat de groep een oorlogskas van 100 miljoen euro opleverde.

Vorige week werd bekend dat Stijn Bijnens, de huidige topman van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, vanaf 2019 het roer als CEO overneemt van Knaepen. Die laatste blijft wel operationeel aanwezig als ‘uitvoerend voorzitter’. De Belgische tak van Cegeka, goed voor 56 procent van de groepsomzet, kreeg met Yin Oei afgelopen november ook een nieuwe topvrouw.

1 miljard omzet

Schermvullende weergave André Knaepen ©Jonas Roosens

André Knaepen sprak in 2016 de ambitie uit om zijn groep tegen 2020 te laten groeien naar een omzet van een miljard euro. Maar Oei liet in haar eerste interview meteen verstaan dat dat voor haar geen prioriteit was. Als we dat halen tegen 2021 of 2022, is het ook goed, klonk het.

Duidelijk is dat Cegeka die doelstelling alleen kan halen als het nog een of meer grote overnames doet. De overnamemachine van het bedrijf ligt al even stil omdat het zich heeft gefocust op interne groei en het opkrikken van de rendabiliteit.

Cegeka haalde vorig jaar een operationele winst (ebit) van 30,50 miljoen euro, goed voor een groei van 21 procent en een marge van 6,9 procent op de omzet. De brutobedrijfswinstmarge (ebitda) klom van 9,4 naar 9,9 procent. Het bedrijf zegt dat zijn organische groei 5,8 procent of 24 miljoen euro bedroeg, wat dus betekent dat de overnames van 2017 geen omzet hebben toegevoegd. Het gaat onder meer om Groupe OPEN en Pixelixir Benelux, die beide op het einde van het jaar werden overgenomen door NSI, de Waalse dochteronderneming van Cegeka.

NSI zelf boekte een omzet van bijna 52 miljoen euro. Als de twee overnames voor het hele jaar worden meegerekend, zou dat 70 miljoen euro zijn.

Cegeka-school

Volgens Knaepen heeft Cegeka de voorbije maanden een ‘efficiëntieslag’ geleverd waarvan de positieve resultaten al zichtbaar worden. Goede mensen vinden blijft wel een uitdaging, zegt hij.

‘Onze medewerkers evolueren steeds meer van technologiespecialisten naar veelzijdige businessconsultants, met een grotere rol voor emotionele intelligentie en een grondig inzicht van bepaalde bedrijfsprocessen of sectoren.’ Het bedrijf richtte daarom de ‘Cegeka-school’ op, een opleidingsinitiatief om mensen in 14 weken op te leiden tot IT’er, waarna ze bij Cegeka aan de slag kunnen. In 2017 studeerden er 30 mensen af. De hele Cegeka-groep telt zowat 4.000 mensen.