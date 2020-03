IT-bedrijf Waterland doet overname in Nederland

Waterland legde vorige zomer de hand op Ad Ultima uit Kortrijk en zijn sectorgenoot Pylades uit Weesp in Nederland. De twee bedrijven zijn actief in businesssoftware. Die wordt gebruikt om bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Ze bieden een brede waaier aan oplossingen, van hun belangrijkste partners Microsoft en PTC en uit eigen huis.

Het investeringsfonds bracht de twee IT-spelers onder in een nieuwe groep, waarvan het de meerderheid verwierf. Bij zijn instap meldde Waterland dat het de groei van de twee bedrijven wilde versnellen, op eigen kracht en via overnames. Er is ruimte voor: de markt is in West-Europa gefragmenteerd.