IT-bedrijven worstelen met wissel van de wacht

De plotse comeback van Econocom-oprichter Jean-Louis Bouchard is illustratief voor de opvolgingsproblematiek van de eerste generatie IT-entrepreneurs.

We weten niet of vader en zoon Bouchard de kerstdagen doorgaans samen doorbrengen. Indien wel zal de sfeer rond de tafel misschien wat koeler zijn dan vorige jaren. Dat Jean-Louis Bouchard maandagavond onverwacht zijn zoon Robert aan de kant schoof als CEO van het beursgenoteerde IT-concern Econocom kwam voor vriend en vijand als een complete verrassing. Dat die wissel amper 7,5 maanden gebeurt nadat Robert zijn vader heeft opgevolgd, is voor die eerste zelfs een regelrechte blamage.

Veel uitleg gaf het bedrijf niet bij de comeback van de inmiddels 76-jarige vader Bouchard, die Econocom meer dan vier decennia heeft geleid. De familiale opvolging was de voorbije jaren uitvoerig voorbereid en gecommuniceerd, en viel netjes samen met een nieuw strategisch plan dat goed was onthaald bij beleggers en analisten.

Maar helaas voor vader en zoon werd de planning in juli doorkruist door een stevige winstwaarschuwing, die het vertrouwen van de markt compleet ondermijnde. Dat Robert Bouchard tijdens een analistencall daarna ook afstand nam van de langetermijndoelstellingen van zijn vader, tastte het vertrouwen helemaal aan. Sinds de machtsoverdracht is de beurskoers meer dan gehalveerd.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch zou het te eenvoudig zijn Robert Bouchard de schuld te geven voor de mindere resultaten en de koersval, zegt de voormalige CEO van een Belgische concurrent van Econocom. ‘Na minder dan een jaar kan je de prestatie van een nieuwe CEO in de IT-sector niet beoordelen. Als je het mij vraagt, is dit vooral een poging om het vertrouwen van de beurs te herstellen. Ook het familiale vermogen van de Bouchards heeft door de dalende beurskoers klappen gekregen.’

Jean-Louis Bouchard had eind vorig jaar 36,44 procent van het kapitaal in handen, wat nu zo’n 39 miljoen euro waard is. Sinds de piek begin dit jaar speelde hij een slordige 52 miljoen euro beurswaarde kwijt.

Of met de ingreep het vertrouwen inderdaad terugkeert, zal moeten blijken. Financiële analisten reageerden gisteren gematigd positief. ‘Enerzijds leidt dit tot onzekerheid en speculatie dat het bedrijf misschien voor grotere uitdagingen staat dan die die we al kennen’, zegt Ruben Devos van KBC Securities. ‘Anderzijds kent Jean-Louis Bouchard het bedrijf als zijn broekzak en heeft hij de winstdoelstellingen voor dit jaar herhaald, wat toch vertrouwen geeft.’

Cegeka

De beursnotering maakt de opvolgingsproblematiek bij Econocom heel zichtbaar, maar het is zeker niet het enige IT-bedrijf dat ermee te maken heeft. Daar is een eenvoudige verklaring voor: een hele generatie IT-pioniers, die tussen de jaren 60 en 80 in de ontluikende computermarkt stapte, komt op een leeftijd waarop ze hun bedrijf uit handen moeten geven.

ECONOCOM ECONOCOM Jean-Louis Bouchard richtte ECS, de voorloper van Econocom, op in 1974. Hij maakte vooral fortuin als financier van bedrijven die investeerden in hun IT-uitrusting. Die roots zijn vandaag nog zichtbaar in de omvangrijke leasingpoot van Econocom, goed voor bijna de helft van de omzet van 3 miljard euro. De rest komt uit de verkoop van producten en diensten. ‘Een belangrijk voordeel van die leasingactiviteit is dat Econocom heel snel op de hoogte is van de trends bij klanten’, zegt een ex-manager van Econocom. ‘Bovendien volgen de drie afdelingen een andere cyclus: als het slecht gaat in een afdeling, wordt dat doorgaans gecompenseerd door de andere activiteiten.’ De leasingtak heeft het momenteel moeilijk, waardoor de winstprognose eerder dit jaar werd verlaagd van 154 naar 120 miljoen euro. Die prognose blijft voorlopig overeind.

In eigen land is de Hasseltse groep Cegeka het beste voorbeeld. Oprichter André Knaepen (68) trok onlangs LRM-topman Stijn Bijnens aan om zijn imperium te leiden, ook al heeft hij twee kinderen in managementposities. Net als Econocom staat Cegeka voor de opdracht om te consolideren na jaren van sterke externe groei. ‘En ook Knaepen heeft het niet makkelijk om de dingen los te laten’, klinkt het in de sector.

Bij de discrete Antwerpse Cronos-groep kan de nu 61-jarige oprichter Jef De Wit nog wel even mee, maar ook hier zijn overeenkomsten met Econocom. Beide bedrijven versterkten zich in de loop der jaren met een complex web van innoverende satellietbedrijven en staan nu voor de uitdaging om daar een coherente en winstgevende strategie rond te bouwen.

Voor IT-bedrijven die er niet in slagen de opvolging van de eerste generatie te regelen, is er natuurlijk nog een andere optie: het bedrijf verkopen. In zekere zin is het Belgische IT-bedrijf RealDolmen, dat aan het Franse GFI verkocht werd, daar een voorbeeld van, al speelden ook andere factoren.