IT-dochter Ethias schakelt versnelling hoger in Frankrijk

NRB, de Luikse IT-groep die gecontroleerd wordt door de verzekeraar Ethias, versnelt zijn internationale groeiplannen met de overname van het Franse Trigone.

Het gaat alleszins snel voor NRB. Nog geen maand nadat de Luikse IT-groep haar sectorgenoot Prodata Systems heeft overgenomen, legt NRB nu de hand op het Franse Trigone.

Dat bedrijf biedt onder meer ICT-diensten aan voor het beheer van centrale computersystemen van bedrijven en is ook actief als consultant voor andere ondernemingen.

Trigone was vorig jaar goed voor een omzet van 5 miljoen euro en telt 70 werknemers. Bekende klanten van Trigone zijn onder ander BNP Paribas, Manpower, Axa en Société Générale. Hoeveel NRB betaalt voor Trigone wordt niet bekendgemaakt.

Grote overnamehonger

NRB, de op twee na grootste ICT-dienstverlener in België, is al actief in Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje. Maar dat is doorgaans via filialen van Belgische dochters die NRB in het verleden heeft overgenomen. Het Luikse bedrijf telt zo'n 3.000 werknemers.

NRB deed dit jaar al vier overnames voor het de hand legde op het Franse Trigone.

Wat overnames betreft, heeft NRB er al een behoorlijk druk jaar op zitten. Voor het het Zaventemse Prodata System inlijfde, had het IT-bedrijf eerder dit jaar al de hand gelegd op gespecialiseerde bedrijven zoals Infohos, People & Technology en Computerland.

Met Trigone wil NRB duidelijk nog een versnelling hoger schakelen in zijn internationale expansie. 'Deze overname stelt ons in staat onze activiteiten buiten onze grenzen verder te laten groeien in mainframe gedistribueerde databases', zegt NRB-CEO Pascal Laffineur in een persbericht.

Digitale transformatie

De langetermijnambities van NRB zijn dan ook niet min. In 2017 stippelde de IT-groep een vijfjarenplan uit waarmee ze tegen 2022 naar eigen zeggen de hoofdrolspeler in ons land wil worden in de digitale transformatie. Tegen dan zou NRB een omzet van 500 miljoen euro moeten draaien. Eind vorig jaar stond de teller op 351 miljoen.

NRB is voor 68 procent in handen van de Luikse verzekeraar Ethias. 12 procent van de aandelen zit bij de in opspraak geraakte Luikse groep Nethys.