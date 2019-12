IT-groep Cegeka slaat grootste slag ooit

De Limburgse IT-groep Cegeka, met Stijn Bijnens als CEO en André Knaepen als hoofdaandeelhouder, koopt KPN Consulting. Ze wordt daardoor een van de grootste leveranciers van IT-diensten in Nederland.

KPN Consulting biedt ICTadvies en ondersteuningsdiensten aan voor clouddiensten, data-analyse en ICT-strategie. Het bedrijf telt meer dan 1.000 werknemers. De overnameprijs wordt niet meegedeeld.

Financiële cijfers over KPN Consulting zijn niet meteen voorhanden. Maar Cegeka stelt dat het dankzij de deal zijn omzet in Nederland verdubbelt. De IT-groep met hoofdzetel in Hasselt boekte er in 2018 bijna 104 miljoen inkomsten. De omzet van KPN Consulting komt dus in de buurt.

‘Dit is een belangrijke stap in de internationale groei van Cegeka. Door deze aankoop worden onze activiteiten in Nederland even groot als die in België. Dat ligt perfect in lijn met onze strategie. Daarnaast is lokale verankering een strategisch middel om dichtbij onze klanten te staan, met extra vestigingen in het noorden en westen van Nederland’, zegt Cegeka-CEO Stijn Bijnens.

Als onderdeel van de transactie gaan KPN en Cegeka een samenwerking aan om te garanderen dat de dienstverlening aan de klanten van KPN ononderbroken blijft. Volgens de voorwaarden van dat partnerschap zal Cegeka advies- en ondersteuningsdiensten blijven leveren aan KPN als voorkeursleverancier.

KPN zal de opbrengsten van de desinvestering gebruiken ‘om zijn operationele en financiële flexibiliteit te vergroten’.

Cloudchaos

Cegeka strikte zes maanden geleden een nieuwe topmanager voor de divisie Noord-Europa (waaronder Nederland). De Limburgse IT-groep sprak toen de ambitie uit haar omzet in Nederland ‘in korte tijd’ op te krikken van 100 naar 250 miljoen euro.

Cegeka Cegeka is een IT-dienstenleverancier uit Hasselt, met eigen datacenters. Het werd in 1992 opgericht door André Knaepen, als een doorstart van het datacenter van de Kempische Steenkoolmijnen. De naam verwijst naar de eerste letters van de oorspronkelijke hoofdaandeelhouders CSC, Gimv en Kempische Steenkoolmijnen. Het bedrijf groeide de voorbije jaren met 15 tot 20 procent per jaar. In 2018 ging de omzet naar 512 miljoen (+14%) en de brutobedrijfswinst naar 50 miljoen euro. Cegeka telt meer dan 4.000 werknemers, van wie de helft in België. Sinds vorig jaar is Stijn Bijnens CEO. Tot dan was hij CEO van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Cegeka is nog altijd voor 72 procent in handen van Knaepen. Gimv bezit 23,6 procent en de LRM 4,4 procent.

Dat voor de overname van een consultancybedrijf gekozen werd, past in de strategie die Bijnens vorig jaar na zijn aantreden als CEO uit de doeken deed. ‘Bedrijven willen niet dat al hun data bij één grote cloudaanbieders (zoals Amazon, Google of Microsoft, red.) staan. Door die data te verspreiden raken ze evenwel het overzicht kwijt. Wij helpen in die cloudchaos. Zo worden we meer en meer een IT-consultant.’

Cegeka wil het niet bij de overname van KPN Consulting houden. ‘We bekijken voortdurend opportuniteiten. Veel kleinere spelers hebben de schaal niet om alleen voort te kunnen’, zegt Bijnens.

België en Nederland zijn de belangrijkste markten voor Cegeka. De groep heeft buiten België kantoren in negen Europese landen en levert diensten aan klanten in heel Europa. De DACH-regio - Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk - geldt als een tweede thuismarkt. De voorbije jaren nam het bedrijf er onder meer de sectorgenoten BrainForce (2014), Danube IT (2016) en Solutions Factory (2017) over.