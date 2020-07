IT-groep Trustteam koopt sectorgenoot Nexis

Het West-Vlaamse IT-bedrijf Trustteam legt de hand op zijn Franstalige sectorgenoot Nexis. De prijs van de overname is niet bekend.

Trustteam biedt diensten aan voor infrastructuur, beveiliging en communicatie, waardoor kmo's hun IT-beheer kunnen uitbesteden. Het Kortrijkse bedrijf, dat eigen software ontwikkelde, beschikt over twee datacenters, waardoor het klanten ook oplossingen in de cloud kan aanbieden. Het richt zich tot start-ups en kmo's en heeft kantoren in België, Frankrijk en Roemenië.

Sinds de instap van de investeringsreus Ardian in het kapitaal eind 2018 verwierf de West-Vlaamse groep al Dsoft, een Frans IT-bedrijf. Nu legt ze ook de hand op haar Franstalige sectorgenoot Nexis uit Waver.

Nexis, dat voor de deal werd geadviseerd door het fusie- en overnamehuis Allyum, was in 2018 goed voor een brutomarge (omzet min kosten) van 3,7 miljoen euro en een operationele winst van bijna 1 miljoen. Dankzij de overname van het Waverse bedrijf nadert de jaaromzet van Trustteam de kaap van 50 miljoen euro.

Ardian is een van 's werelds grootste private-equitygroepen. De financiële reus is in België ook de eigenaar van Noordzee Helikopters Vlaanderen, het opslagbedrijf voor vloeibare chemische producten LBC Tank Terminals en de specialist in natuurlijke oliën en extracten Inula.

Tielt

Ook in Vlaanderen werd zopas een deal gesloten in dezelfde sector. Ondernemer Bart Verhelst opende het kapitaal van de Tieltse aanbieder van cloud- en infrastructuuroplossingen IT Provider voor een reeks ondernemers/investeerders. Dat gebeurde via een zogenaamde 'smart deal'-structuur die opgezet werd door de bedrijfsadviseur SDM-Valorum.

In het ‘smart deal’-model nemen een bedrijfsleider en een groep managers een minderheidsparticipatie in de nieuwe constructie boven een bedrijf. De overige aandelen worden onderschreven door een groep individuele investeerders.