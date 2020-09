IT-poot Ethias legt de hand op Prodata Systems

NRB is grotendeels in handen van de verzekeraar Ethias.

De Luikse IT-groep NRB neemt een belang van 51 procent in haar familiale sectorgenoot Prodata Systems. De prijs van de transactie is niet bekend.

Prodata Systems is gespecialiseerd in het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van ICT-oplossingen voor netwerken, datacenterbeheer en cybersecurity. Het is zowel actief voor privéklanten als voor de overheid. In zijn klantenportefeuille zitten onder meer de federale politie, het ministerie van Defensie, de NMBS, Brussels Airport, de CHIREC-ziekenhuizen, AG Insurance en P&V.

Het bedrijf uit Zaventem is goed voor een omzet van 26 miljoen euro en was tot nu toe in de handen van de familie Carbonez. Het is onder meer gespecialiseerd in IT-oplossingen voor ziekenhuizen. 'We zijn marktleider in de digitalisering van operatiezalen', zegt CEO Bart Carbonez. Onder meer het AZ Herentals, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen, het CHU Dinant- Godinne en het CHwapi-ziekenhuis in Doornik maken gebruik van de diensten van Prodata Systems.

Uitbreiding

Dankzij de overname verbreedt NRB zijn dienstenaanbod, breidt het zijn klantenbestand uit en vergroot het zijn geografische dekking. De Luikse groep is ook in ziekenhuizen aanwezig via zijn filiaal Xperthis. NRB koopt 51 procent van de aandelen, weet het vakblad Computable.

NRB is voor 68 procent in handen van Ethias, 12 procent zit bij de in opspraak geraakte Luikse groep Nethys en de rest bij een reeks publieke investeerders. De Luikse groep realiseerde vorig jaar een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 37,3 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam uit op 20,6 miljoen euro. Prodata Systems is de vierde overname van NRB dit jaar. Het legde eerder al de hand op Infohos, People & Technology en Computerland.