IT-reus Dell komt via aandelenruil weer op de beurs

De Amerikaanse computerbouwer Dell keert na vijf jaar afwezigheid terug naar de beurs. Het bedrijf is van plan de aandelen over te nemen van zijn beursgenoteerde softwaredochter VMware.

Het bedrijf van Michael Dell, één van de iconen van de Amerikaanse computerindustrie, zette in het najaar van 2013 een punt achter een beurscarrière die een kwarteeuw geduurd had. Het bedrijf werd toen van de beurs gehaald door de oprichter zelf en de private-equitygroep Silver Lake Partners, voor 24,9 miljard dollar.

Enkele jaren later, in 2016, sloeg Dell een grote slag met de overname van de data-opslagspecialist EMC, voor 67 miljard dollar. Die overname bezorgde Dell niet alleen een pak schulden, maar ook een controlebelang in VMware, een snelgroeiend techbedrijf dat ‘virtualisatiesoftware’ maakt waarmee datacenters efficiënter kunnen werken.

Dell betaalde de overname van EMC destijds slechts gedeeltelijk in cash. De rest van de overnameprijs werd betaald met zogenaamde ‘tracking stocks’ van VMWare . Dat zijn aandelen zonder stemrecht die wel recht geven op winstdeelname van het dochterbedrijf, en die gewoon op de beurs werden verhandeld.

Aandelenruil

Vandaag wil Dell een einde maken aan die complexe situatie van een niet-beursgenoteerde moederbedrijf en een gedeeltelijk beursgenoteerd dochterbedrijf. Dell wil alle uitstaande VMWare-aandelen overnemen in ruil voor een combinatie van cash en eigen aandelen.

Concreet zullen de aandeelhouders van VMware eerst een speciaal dividend krijgen van 11 miljard dollar. Dell vult met cash en aandelen aan, waardoor de totale waarde van de deal oploopt tot 21,7 miljard dollar. De Class C aandelen die Dell voor de overname uitgeeft, zullen een beursnotering krijgen in New York, zodat ze ook door kleine aandeelhouders vlot verhandeld kunnen worden.